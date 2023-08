Oravský hrad ponúka obnovenú atrakciu

Archívna veža na Oravskom hrade

Vznikla na mieste nárožnej bašty, ktorej úlohou bolo zaistiť obranu hradu z južného smeru. Predpokladá sa, že obranná stavba stála na pôvodnom mieste už hlboko v stredoveku, keď dnešný dolný hrad pôsobil ako opevnené podhradie. Veža slúžila ako obrana tretej vstupnej brány v období vlády kráľa Mateja Korvína, ktorý dal hrad prestavať. Jej vojenský význam sa znížil, keď vznikla druhá hradná brána s príslušným opevnením za pôsobenia Jána z Dubovca. Počas prestavby za grófa Juraja Turza, kedy vznikla dnešná prvá brána a južný bastión, bola Archívna veža začlenená do súboru budov tretej brány a tento stav trvá až do súčasnosti. Od vzniku Oravského komposesorátu bol v priestoroch Archívnej veže umiestnený archív do roku 1956, potom bol premiestnený najskôr do Žiliny a neskôr do Bytče. Od čias generálnej rekonštrukcie, ktorá prebiehala od roku 1953, slúži Archívna veža ako depozit pre zbierkové predmety Oravského múzea z odboru archeológie.