Kaprálik bude pokračovať v Poľsku, chce mu pomôcť aj bývalý reprezentant Nemecka

Odchovanec jasenického futbalu predĺžil v Žiline zmluvu do 30. júna 2026.

ORAVSKÁ JASENICA. Slovenský futbalista Adrián Kaprálik sa dohodol s vedením MŠK Žilina na predĺžení spolupráce. S klubom podpísal nový kontrakt s platnosťou do 30. júna 2026. Dvadsaťjedenročný krídelník však dohrá túto sezónu v tíme účastníka poľskej Ekstraklasy Górnik Zabrze, kam putuje na ročné hosťovanie bez následnej opcie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Zuberci sa diali veľké futbalové veci. Historické derby chcel vidieť každý fanúšik spod Roháčov (+100 FOTIEK) Čítajte

Ako informovali "šošoni" na svojom webe, veľký podiel na príchode Kaprálika do jedného z historicky najúspešnejších poľských tímov má Lukas Podolski, hviezda Górniku i celej Ekstraklasy. Bývalý nemecký reprezentant a kanonier Bayernu Mníchov či Arsenalu, ktorý má poľské korene, by chcel mladému Slovákovi svojimi skúsenosťami pomôcť aj naďalej napredovať vo futbalovej kariére.



"Napriek mediálnym šumom o rôznym ponukách na prestup Adriána záujem a ponuka Górniku bola jediná konkrétna a zmysluplná. Poliaci boli v tomto smere vytrvalí a pri rokovaniach zavážila najmä osoba najväčšej hviezdy a kapitána tímu Lukasa Podolskeho. Ten bol prítomný a sám veľmi usiloval o príchod Adriána, pre ktorého by chcel byť akýmsi futbalovým otcom. Vidí v ňom veľký potenciál a svojimi skúsenosťami by sa chcel podieľať na jeho ďalšom raste. Poľsko vnímame ako medzikrok, medzistupienok v jeho ďalšej budúcnosti vzhľadom na silu, prestíž a ďalšie ekonomické atribúty poľskej Ekstraklasy. Uvažovali sme nad možnými alternatívami, avšak v kvalitnejšej lige by nemusel mať takú istotu a zápasovú prax," vysvetlil športový manažér MŠK Karol Belaník.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvé tri body pre Liesek zariadila nová posila, Chlebnice dali rýchlo zabudnúť na prehru v pohári (+FOTO) Čítajte

Kaprálik sa v Górniku stretne aj s krajanmi Michalom Sipľakom a Borisom Sekuličom. V tíme 14-násobného poľského šampióna si oblečie dres s číslom 7. „Už od začiatku prestupového obdobia mali o mňa v Górniku veľký záujem. Chceli, aby som im pomohol a aj oni pomohli mne vo futbalovom raste. Európu som ešte dohral v Žiline, neboli na mňa žiadne konkrétne ponuky, ktoré by ma oslovili. Tým pádom som sa rozhodol pre Górnik, ktorý ma veľmi chcel. Najmä legenda a kapitán klubu Lukas Podolski, ktorý by ma chcel viesť a podporiť ma ako mentor. To na mňa, samozrejme, urobilo dojem. Teším sa na spoluprácu nielen s ním, ale aj s ostatnými spoluhráčmi. Je to pre mňa výzva a ďakujem okrem najbližších patrí aj klubu, ktorý ma pripravil na zahraničie," povedal rodák z Oravskej Jasenice pre webstránku žilinského klubu.

Súvisiaci článok