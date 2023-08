Všetkým záujemcom nedokážu vyhovieť, znovu majú plno detí

Do zvýšenia kapacity investovali tristotisíc eur.

RABČA. Z roka na rok sa do Rabče narodí asi 80 najmenších obyvateľov. Pri nástupe do materskej školy sa doteraz delili medzi hornú a dolnú časť. Dolná škôlka v centre obce má 180 miest, do budovy pri škole sa zmestila asi štyridsiatka detí, časť priestorov tiež navštevovali prvé tri ročníky základnej školy.

Prístavba k základnej škole rozšírila kapacity o šesť tried, pribudla aj malá telocvičňa. Školákov z hornej časti dediny tak presunuli tam.

„V horných priestoroch sa nám rozviazali ruky a tak sme rozšírili škôlku. Pribudla jedna nová trieda a druhú sme upravili,“ povedal starosta Július Piták. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia.

Prestavbu financovali z eurofondového projektu za takmer 300-tisíc eur. Okrem interiérových úprav pribudlo vedľa škôlky aj detské ihrisko a altánok pre učiteľky.

Vďaka väčším priestorom v tomto školskom roku prijme Rabča o 26 škôlkarov viac, už teraz však majú kapacity plné, vyhovieť všetkým prihláškam nedokázali.

„Ak to takto pôjde ďalej, ďalšie zväčšovanie nevylučujeme, ale kde to bude, zatiaľ povedať neviem.“

