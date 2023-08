V Zuberci sa diali veľké futbalové veci. Historické derby chcel vidieť každý fanúšik spod Roháčov (+100 FOTIEK)

Druhé kolo v najvyššej oravskej súťaži prinieslo veľa zaujímavého.

VII. liga

Leštiny – Sedem Námestovo 1:6 (1:1)

Góly: 34. Melicherčík – 4. M. Pindura, 60.,69.,77. a 86. Jurky, 72. Rác

Domáci nastúpili v oklieštenej zostave a proti kvalitnému súperovi to mali veľmi ťažké. Úvod patril hosťom. V 2. min po dlhom vhadzovaní stál na hranici päťky nikým nepokrytý Rác, ale bránu prekopol. O minútu už bolo 0:1. To sa po samostatnej akcii dostal do pokutového územia Marek Pindura a obstrelil brankára.

Domáci sa dostali do zakončenia v 10. min, keď po rohu Váleka hlavičkoval Veselský. Brankár Košťál bol však na správnom mieste a loptu kryl. V 14. min zakončoval z uhla Jurky, ale Matej Michna jeho tvrdú strelu bezpečne chytil. Obrovskú šancu zahodili Leštiny v 28. minúte. Vladimír Michna obišiel Košťála, z uhla však mieril do žrde a Melicherčík nedokázal odrazenú loptu cez obrancu dotlačiť do siete. V 32. min unikol po pravej strane Buška, na hranici šestnástky našiel Jurkyho, tomu však lopta nesadla podľa predstáv. Pokus zakončil mimo troch žrdí.

O minútu doslova vyprášil rukavice Michnovi tvrdou strelou Buška. Z odrazenej lopty podnikli domáci rýchly protiútok, na konci ktorého sa rútil sám na Košťála Melicherčík a rutinérsky brankára preloboval. Prvý polčas skončil teda 1:1.

V 58. min napriahol z 25 metrov Válek a Košťál len očami vytláčal loptu mimo spojnice. O minútu utiekol obrane domácich Jurky a popri vybiehajúcom Michnovi upravil na 1:2. Vyrovnať sa pokúsil v 63. min z priameho kopu Válek, ale mieril nad. O dve minúty zakončoval z prvej Šípka, ale o chlp minul pravú žrď. V 67. min bolo 1:3 po ďalekonosnej strele Jurkyho pod brvno.