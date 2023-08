Atrofik Mário Ondrík: Neviem, aké je zažiť nenamáhavý a ničím nebrzdený nádych

Používa len ľavú ruku a dva prsty.

LOKCA. Dvadsaťtriročný Mário Ondrík má odmala spinálnu svalovú atrofiu. Geneticky podmienené neurodegeneratívne ochorenie ho postupne oberá o schopnosť chodiť, jesť a napokon aj dýchať.

Dnes už iba leží a všetky činnosti, ktoré dokáže, robí len ľavou rukou, prostredníkom a palcom. Aj tento rozhovor vznikol ako výsledok niekoľkohodinového vyťukávania do malej obrazovky telefónu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže pravdepodobne časom stratí aj túto schopnosť, len nedávno spustil na internetovom portáli výzvu, kde sa snažil vyzbierať peniaze na nákup technickej výbavy, ktorú by dokázal ovládať očami. Splniť finančný cieľ sa mu podarilo za neuveriteľné štyri hodiny.

Mário má s novou výbavou veľké plány, rozbehnúť chce aplikáciu, ktorá by prepájala ľudí so znevýhodnením aj svoj vlastný blog.

Mário prišiel na svet ako prvý zo štyroch bratov. Niekoľko mesiacov rástol bez problémov, nič nenasvedčovalo tomu, že nakoniec jeho život vezme celkom iný spád. Z prvých nesmelých krôčikov sa veľmi rýchlo začali stávať posledné. Svaly mu postupne slabli a nohy prestávali slúžiť. Stáť už dokázal len s oporou a ak spadol, nemal síl postaviť sa nazad. „Zašlo to až k nezvratnému splynutiu môjho zadku s akýmkoľvek miestom na sedenie,“ píše v jednom zo svojich blogových článkov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Vysvätili novokňazov, sú medzi nimi aj Oravci Čítajte

Rodičia s blonďavým chlapčekom prešli snáď celé Slovensko, kým zistili, aké ochorenie ho ničí.

Tri písmenka SMA, ktoré označovali spinálnu muskulárnu atrofiu, pred 23 rokmi ešte len málokto poznal, ukrývali však hrozivý scenár. Genetické, progresívne a často smrteľné ochorenie ovplyvňuje schopnosť pacientov chodiť, jesť a napokon aj dýchať. Môže za to nedostatočná produkcia proteínu, ktorá obmedzí komunikáciu medzi mozgom, miechou a svalom.

„Prvé predpovede lekárov hovorili, že sa nedožijem ani svojich tretích narodenín, vývoj však bol omnoho pomalší. Do 15 rokov som ešte dokázal sedieť,“ hovorí Mário. Silný stafylokokový zápal pľúc ho ale čoskoro poslal na dva mesiace do nemocnice, kde by bez tracheostómie a pľúcnej ventilácie neprežil. Každé ďalšie ochorenie ho výrazne oslabí, dávať si preto na seba musí veľký pozor.