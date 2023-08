V oravských lesoch vyrástlo ďalšie čarovné miesto

Privíta vás pastier i žena s motyčkou.



TVRDŠÍN. V miestnej časti Krásna Hôrka za riekou Orava kedysi člen urbáru zavesil na strom obraz Božského Srdca Ježišovho, vlani prišiel s nápadom postaviť tam altánok. Kolegovia už viac nepotrebovali, pustili sa rovno do práce.

Drevený prístrešok v sebe ukrýva letnú kuchynku so stolom, lavičkami aj potrebným vybavením. Vnútro zdobia ozdôbky od výmyslu sveta, vonkajšie priestory studnička, sedenie i ohnisko. Drevo na výstavbu poskytol urbár.

Okolo altánku postavili drevené sochy, z jednej strany návštevníkov víta pastier, z druhej žena s motykou.

„Máme okolo seba rezbárov profesionálov, jedným z nich je aj Stanislav Ondrík, ale tiež sme časť sôch z oddychového miesta z Oravíc zrekonštruovali,“ priblížil člen urbáru Milan Chorvát. Bol by rád, ak by do prostredia umiestnili i ďalšie sochy.

„V altánku máme kroniku a v nej sú zatiaľ samé chvály. Sme radi, že sa páči.“

Partia dobrovoľníkov tiež v tomto roku začala prerábať staré futbalové ihrisko. Koncom leta tam chystajú podujatie Deň Krásnej Hôrky.

