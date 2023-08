V námestovskom gymnáziu zbúrajú bariéry

Dotáciu z plánu obnovy získalo ako prvá škola v kraji.

NÁMESTOVO. V Žilinskom kraji je Gymnázium A. Bernoláka v Námestove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), prvou školou, ktorá získala dotáciu z plánu obnovy na debarierizáciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do výzvy sa doteraz zapojilo so svojimi projektmi deväť stredných škôl, ktoré spĺňali podmienky, a ďalšie školy svoje projektové zámery pripravujú.

„Existujúca architektonická debarierizácia je nepostačujúca, respektíve zastaraná, nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnosť žiakom s obmedzenou mobilitou,“ povedala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ: Medveďov je pravdepodobne viac, ako tvrdia ochranári. Vzoriek z Oravy veľa nie je Čítajte

Gymnázium preto pripravilo projekt, ktorý odstráni bariéry v dostupnosti školskej infraštruktúry a umožní žiakom s obmedzenou mobilitou realizovať vzdelávací proces a pobyt v škole bez obmedzení dostupnosti a nepriechodných bariér v interiéri školy.

„Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť pre čo najväčší počet žiakov so zdravotným znevýhodnením bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania v školských priestoroch gymnázia,“ dodala Lacová.

So stavebnými úpravami sa už začalo, hotové by mali byť do konca roka. Schválená celková hodnota projektu je takmer 130-tisíc eur.

Z REGIÓNU: