Už po štvrtýkrát sa na Orave uskutoční festival Slanický ostrov divadla

Predstavia sa profesionálne divadelné súbory i ľudia bez domova.

NÁMESTOVO. Štvrtý ročník multižánrového festivalu Slanický ostrov divadla bude prebiehať od 4. do 10. septembra na Slanickom ostrove umenia a v Námestove. S divadelnými inscenáciami sa predstavia Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo bez domova, nezávislé divadlo Jedným dychom i námestovské autorské divadlo dNO.

Súčasťou programu sú aj debaty a diskusie, hudobné a tanečné performance, program pre deti a dizajnový market. Festival Slanický ostrov divadla organizuje občianske združenie Kult. 1629 v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne, mestom Námestovo, Domom kultúry v Námestove a Žilinským samosprávnym krajom.

Témou aktuálneho ročníka je domov

Domov je miesto, spomienka, emócia... Je to náš najbližší svet, ktorý tvoria známe tváre, obľúbené vône a chute. Je to bezpečný priestor, v ktorom nachádzame oporu a prijatie. Slovo domov má množstvo významov a interpretácií. Festival Slanický ostrov divadla 2023 sa zameria (najmä) na dve významové línie.

„Hoci pocit domova nie je striktne viazaný iba na jedno jediné miesto, väčšine z nás sa asociuje práve s rodnou krajinou. Tou našou je Slovensko,“ povedal riaditeľ festivalu Peter Balcerčík. „Aj preto sa budeme na festivale zamýšľať, rozprávať a hľadať odpovede na otázky o tom, aké bolo Slovensko, aké je a aké ho chceme mať.“

Mať svoj vlastný domov však nie je samozrejmosť. V spoločnosti reflektujeme ľudí bez domova, rôzne marginalizované skupiny a vylúčené komunity, ktoré si svoj domov hľadajú a budujú ťažšie. „V rámci festivalu chceme opätovne apelovať na ohľaduplný a láskavý prístup k zraniteľným skupinám,“ hovorí Balcerčík.

Zvýhodnené vstupné pre tých, ktorí si to teraz nemôžu dovoliť

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2023 Slanický ostrov divadla ponúka návštevníkom, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni, možnosť zakúpiť si vstupenku na platené predstavenia za nižšiu cenu alebo dobrovoľný príspevok.

„Financie by nemali byť prekážkou, ktorá ľuďom bráni dostať sa ku kultúre a umeniu,“ vysvetľuje Peter Balcerčík. „Na festivale myslíme aj na ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť štandardné vstupné a ponúkame im možnosť zľavnených vstupeniek alebo symbolického príspevku. Očakávame však, že túto láskavosť vrátia v budúcnosti iným ľuďom, ktorí budú potrebovať ich pomoc.“

Na festival sa vráti martinské divadlo

Slanický ostrov divadla privíta už po druhýkrát na Orave Slovenské komorné divadlo Martin (SKD Martin). V sobotu 9. septembra o 19.00 h v Dome kultúry v Námestove odohrá inscenáciu D1 (pracovný názov).

„Divadelné predstavenie je inšpirované výstavbou diaľnice D1, ktorá by mala jedného dňa spojiť Bratislavu s Košicami, a hoci sa buduje už viac ako 50 rokov, stála nie je dokončená. Mýtus o diaľnici, ako znie jeden z prívlastkov tejto hry, vypovedá veľa o nás Slovákoch, o našej povahe a identite,“ približuje Balcerčík.

Inscenácia D1 (pracovný názov) získala na festivale Nová dráma/New Drama Festival 2021 cenu Grand Prix a Cenu bratislavského diváka.

Na festivale bude mať premiéru Divadlo bez domova, ktoré tvorivo pracuje s marginalizovanými skupinami obyvateľov a upozorňuje na dôležité sociálne témy.

„Súčasťou divadelného súboru sú ľudia bez domova, zdravotne alebo sociálne znevýhodnená mládež, ľudia s psychiatrickou diagnózou, ale aj študenti a dobrovoľníci, ktorí dostávajú priestor umelecky sa prezentovať a prostredníctvom divadla, tanca alebo spevu búrať predsudky, ktoré väčšinová spoločnosť voči menšinám prechováva,“ doplnil Balcerčík.

Divadlo bez domova sa predstaví s hrou Cirkus Madraš v piatok o 18.00 h na Slanickom ostrove umenia.

V piatok 8. septembra o 20.00 h si návštevníci budú môcť pozrieť v Dome kultúry v Námestove autorské performatívne dielo Márnosť z produkcie nezávislého divadla Jedným dychom.

Námestovské nezávislé divadlo dNO je stabilnou súčasťou festivalu od jeho začiatku. Na Slanickom ostrove umenia odpremiéruje v nedeľu 10. septembra o 18.00 h autorský site-specific projekt GENIUS LOCI N/A, ktorý pracuje s témou domova a identity, ich straty a vykorenenia.

„Ide o nekonvenčné a originálne dielo, ktoré bolo ušité priamo na Slanický ostrov umenia. Diváci by sa mali pripraviť na putovanie po tomto magickom mieste, objavovanie jeho tajomných zákutí a histórie,” upresnil Balcerčík.

Inscenácia GENIUS LOCI N/A využíva prvky imerzného a participatívneho divadla, v rámci ktorého diváci spolupracujú s hercami v nedivadelnom priestore a získavajú tak jedinečný divadelný zážitok. Tvorba námestovského divadla je pozitívne vnímaná u divákov i v divadelnej obci. Z celoštátnej divadelnej prehliadky Belopotockého Mikuláš si dNO v roku 2023 odnieslo Hlavnú cenu festivalu a na Scénickej žatve 2022 získalo ocenenie v troch rôznych kategóriách.

Program venovaný detskému divákovi, diskusie o domove i duševnom zdraví

Súčasťou festivalu Slanický ostrov divadla je aj program pre deti. V nedeľu 10. septembra o 15.30 h sa v Dome kultúry v Námestove predstaví bábkové divadlo Morgonrock s hrou O čertovi Kolofónovi. „Je to dobrodružná bábková komédia, ktorá poteší dynamickými gagmi tých najmenších a množstvom vtipov, a narážok aj ich rodičov,“ priblížil Balcerčík.

Súčasťou festivalového programu bude aj známy diskusný formát Café Európa: DOMOV – Náš DOMOV v EÚ, v rámci ktorej bude diskutovať Martin Staňo z Rádia FM s Radimom Dvořákom zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Zuzkou Kuľhovou, humanitnou Co-Operátorkou DePaul Slovensko na Ukrajine, Romanom Samotným z Teplárne a sociológom Michalom Vašečkom. Ako hudobný hosť vystúpi Tono S. Diskusia Café Európa: DOMOV – Náš DOMOV v EÚ sa uskutoční v sobotu 9. septembra o 16.30 h v Mestskej knižnici v Námestove.

Slanický ostrov divadla nadviazal tento rok spoluprácu s iniciatívou IP-čko, ktorá spája psychológov, sociálnych pracovníkov a študentov s túžbou pomáhať druhým. Počas festivalu budú odborníci diskutovať o duševnom zdraví so stredoškolákmi na vybraných oravských školách. Bezplatné psychologické poradenstvo bude dostupné počas celého festivalového víkendu v stane IPčka na Hviezdoslavovom námestí v Námestove.

Výstava Rok dobrých správ, filmové projekcie, dizajnový market a koncert

Na festivale nebude ani tento rok chýbať výtvarné umenie, filmy, hudba a dizajnový market. V Mestskej knižnici v Námestove bude počas celého septembra sprístupnená pre verejnosť výstava textilných ilustrácií Rok dobrých správ, ktorej autorom je ilustrátor, režisér a autor rovnomenných kníh Rok dobrých správ I. a II. Martin Smatana. Pre Slanický ostrov divadla vytvoril vizuálnu identitu 2023 a aj originálnu ročníkovú grafiku.

„Grafika bude vytlačená v limitovanom počte 30 ks. Návštevníci si ju budú môcť kúpiť priamo na festivale a podporiť tak jeho ďalšie fungovanie.”

Počas festivalu si návštevníci budú môcť pozrieť v priestoroch námestovskej knižnice aj dva filmové tituly - Čo ste urobili Rusom a Kuciak: vražda novinára. V sobotu 9. septembra odohrá pred Domom kultúry v Námestove koncert slovenský raper Tono S.

„Tono S. je výnimočný v tom, že vo svojich textoch nepoužíva vulgarizmy. Námestovský koncert bude jedným z mála koncertov, ktoré Tono S. v tomto roku odohrá, a preto by si ho diváci nemali nechať ujsť,” dodal Balcerčík.

Záver festivalového programu bude patriť lokálnemu dizajnovému marketu dizajn:NO a grafickým workshopom, ktoré budú prebiehať v nedeľu 10. septembra v priestoroch Domu kultúry v Námestove.

Na Slanickom ostrove divadla sa počas uplynulých ročníkov predstavili: Opera SND, Zuzanka Hraškovie & Denník Anny Frankovej (2022), Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, Pieskovisko / Пісковиско (2022), Divadlo NUDE, Roľa (2022), Divadlo Actores z Rožňavy, Prešibaný kocúr v čižmách (2022), Divadlo Clipperton, Zlatá rybka (2022), Divadlo ZkuFraVon, Stvorenie sveta (2022), Diskusia (Ne)zabudli sme na ľudskosť (2022), Lokálny dizajnový market dizajn:NO (2022), Výstava Veroniky Jurčákovej, GAZZETTA DŽEDŽINA PCHA•PCHO•PCHE (2022), Zem pamätá, Slovenské komorné divadlo Martin (2021), Divadlo NUDE, Ľúbim ťa a dávaj si pozor (2021), Diskusia ON a ženy (2021), Muž so zajačími ušami, filmová projekcia (2021), ON, autorská výstava Kristíny Kolejákovej a Richarda Burgana (2021), Hra na Boha, divadlo dNO (2021), Tiso, Divadlo Aréna (2020), Príbehy 20. storočia, výstava Post Bellum(2020), Ostrým nožom a Nech je svetlo, filmové projekcie (2020), Diskusia Holokaust na Orave (2020), JUDENREIN, divadlo dNO (2020)

