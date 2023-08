Kamión skončil v rieke Orave

Príčinu nehody vyšetruje polícia.

DOLNÝ KUBÍN. Vážna dopravná nehoda sa stala v pondelok 7. augusta popoludní na vjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej.

Vodič poľského kamióna v kopci pred odbočkou na Kubínsku hoľu zišiel z cesty, narazil do zvodidiel a skončil v rieke Orave.

Po jej brehu vedie železničná trať, v čase nehody bola našťastie prázdna.

Prví prišli na miesto nehody dolnokubínski hasiči.

"Vodič smeroval z Veličnej," povedal Dušan Bakoš, riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne. "Po náraze do zvodidiel sa s kamiónom zapichol do železničného násypu a následne sa prevrátil do rieky."

Vodič ostal zakliesnený v kabíne, hasiči ho z nej museli vystrihnúť.

"Bol otrasený, ale vyzeral v poriadku," spresnil Bakoš.

Záchranári ho zobrali do nemocnice na pozorovanie.

Príčinu nehody vyšetruje polícia. "U vodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom," informovala.

Keďže kabína sa nachádzala pod vodou, pre hrozbu úniku ropných látok a prevádzkových kvapalín prišli na miesto nehody aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku.

"Situáciu monitorujeme," povedal Miloš Okál z prevádzkového strediska Orava.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na mieste zasahovali policajti aj hasiči.

Vlaková doprava bola prerušená, na úseku Dolný Kubín - Párnica ju nahradili autobusmi.

Z dôvodu vyťahovania vozidla hlavnú cestu úplne uzavreli, polícia odporúčala obchádzku cez Gäceľ.

Po vytiahnutí vozidla z rieky na vozovku cestu sprejazdnili a o 20.30 h obnovili aj vlakovú dopravu.

Z REGIÓNU: