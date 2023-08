Martin Jurina strelil parádny gól, Námestovu sa remíza máli

V sobotu odštartovala III. liga Východ.

III. liga Východ

Námestovo – Fiľakovo 1:1 (1:0)

Góly: 11. Jurina – 68. Nemergut

V prvom kole nového ročníka zavítal do Námestova celok spod Fiľakovského hradu. Na mokrom trávniku patril úvod domácim futbalistom. Zatlačili súpera na jeho polovicu a už v 11. min išli do vedenia. Postaral sa o to nádhernou strelou z priameho kopu Jurina.

Žlto-modrí odpovedali o päť minút prudkou krížnou strelou Majora, ktorú Lešňovský skvele vytlačil na roh. Tento moment hostí nabudil a prebrali iniciatívu. Najväčšie nebezpečenstvo pre domácu obranu predstavoval už spomínaný Major. Hráči v čiernych dresoch sa dostali k slovu až v závere polčasu. Cicekova delovka lízala brvno Párišovej brány.

Aj po prestávke pokračovali hostia v aktívnej hre a snažili sa o vyrovnanie. Domáci sa ukázali až po hodine hry. Z diaľky nebezpečne pálil Jurina. Vzápätí sa v šanci ocitol Major, ale nemieril presne. K vyrovnaniu nakoniec prišlo v 69. minúte. Kojnok napálil priamy kop do spojnice žrdí a odrazenú loptu poslal hlavou za Lešňovského chrbát Nemergut. Gól bol signálom pre Námestovčanov na zvýšenú aktivitu. V 73. min bol blízko k druhému gólu z priameho kopu Jurina, no jeho delovka len rozozvučala brvno fiľakovskej brány. Chvíľu nato po Jurinovom rohu nestihol v páde presne zakončiť Jaššo.

V záverečných minútach sa od Rusnákových zverencov šťastie úplne odklonilo. Najprv Otruba ani Cicek nedokázali loptu z pár krokov dopraviť za bránkovú čiaru a v posledných sekundách mierila hlavička Barutíka len do gólmanových rúk. Výsledná remíza bola možno podľa priebehu hry spravodlivá, ale Námestovčanom sa málila. Súperov podobnej výkonnosti by doma mali poraziť. Ján Salaj

DOMÁCI: Lešňovský – Hrubjak, Fukas, Jaššo, Aliouat, Palider, Snovák, Otruba, Jurina, Hrkeľ (63. Barutík), Cicek

ŽK: Hrubjak, Fukas, Otruba

Or. Veselé – Spišské Podhradie odložené

Zápas sa pre nepriaznivé počasie a tréner zrušil. Náhradný termín je 29. augusta o 15.00 h.

