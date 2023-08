Bobrov by rád nadviazal na koniec predošlej sezóny, Oravská Jasenica vstupuje skromne

Pred štartom V. ligy Sever sme zisťovali novinky u našich dvoch zástupcov.

Po postupe Zubrohlavy a Tvrdošína bude mať Orava v V. lige Sever iba dvojnásobné zastúpenie. Spoločné derby sa uskutoční až v predposlednom jesennom kole – 29. októbra. S akými zmenami vstupujú naši zástupcovia do novej sezóny? Aké sú ich ambície a ako hodnotia príchody a odchody počas leta?

V. liga Sever

ŠK Olympia Bobrov

Futbalisti Bobrova si prešli v uplynulej sezóne záchranárskymi prácami. Aj preto sa mužstvo cez leto vhodne doplnilo. Viac približuje predseda klubu Michal Jendrušák.

ĎALEJ SA DOZVIETE: o akého útočníka mal záujem Bobrov,

ako hodnotí predseda Bobrova odchod Maroša Bednára,

ako veľmi mrzelo vypadnutie v Slovenskom pohári Michala Jendrušáka,

aké ciele si dáva Bobrov,

bude alebo nebude podľa predsedu Oravskej Jasenice nahradiť góly Ratičáka,

Oravan posilnili dvaja hráča, aké sú od nich očakávania,

aké ambície má Jasenica v novej sezóne.

„Veci ohľadne kádra sú plne v kompetencii trénera. Máme svoj herný systém a veríme, že noví hráči do neho rýchlo zapadnú a že rovnako budú prínosom aj po ľudskej stránke do kolektívu. Sústredili sme sa okrem iného aj na to, aby to boli hráči, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať sa, a aby boli k dispozícii na tréningoch aj počas týždňa. Topánka nás počas jari tlačila v rozohrávke, preto sa tešíme z návratu Milana Jaroša na stopérsku pozíciu. Michala Kasana a Dominika Bobáka tréner dokonale pozná a obaja svoju kvalitu ukazujú od prvého dňa, ako k nám prišli.