Sen o Ružomberku sa Vavrečke rozplynul, Jasenica mala postup uľahčený

V ďalšom kole spojil žreb veľmi zaujímavé oravské konfrontácie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenský pohár: Ďalej idú tri oravské kluby, viac sa čakalo od Tvrdošína (+FOTO) Čítajte

Uplynulý týždeň zasiahlo do hry v Slovenskom pohári sedem oravských klubov. V stredu päť a cez víkend ďalšie dva. Ďalej pokračujú iba štyria.

V druhom kole sa pridá už aj Dolný Kubín, ktorý súpera ešte nepozná. Vzíde z dvojice Chlebnice – Radôstka. Nedeľný zápas si museli pre nepriaznivé počasie a nespôsobilý terén odložiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by postúpili Chlebnice, v druhom kole by fanúšikov na Orave čakali tri veľké šlágre. Zubrohlava vyzve Námestovo, Oravská Jasenica susedov z Oravského Veselého a tretím by mohol byť Chlebnice proti druholigovému Dolnému Kubínu. Zápasy sú zatiaľ naplánované na stredu 23. augusta.

Zaujímavo sa rysuje aj ďalšie kolo. V hre je MFK Ružomberok aj MŠK Žilina. Oni tiež však musia zvládnuť prekážky v druhom kole. Mala by to byť však povinná jazda. Ružomberok by potom hral proti lepšiemu z dvojice Zubrohlava – Námestovo a Žilina by zas urobila futbalový sviatok v Jasenici alebo Veselom.

ĎALEJ SA DOZVIETE: čo sa to dialo v Jasenici, že zápas nedohral,

ako hodnotí postup do ďalšieho kolo tréner Dušan Kaprálik,

aké veľké šance dokázala spáliť Vavrečka proti Diviakom,

ako sa dokázali presadiť Diviaky,

čo definitívne zlomilo tlak Vavrečky.

Slovenský pohár vo futbale

Or. Jasenica – Turzovka (V. liga) 4:1 (2:1) nedohrané

Góly: 5. S. Polák, 26. Z. Kaprálik, 65. Michal Hvolka, 69. P. Žofaj st. – 11. Šmahajčík

Na zápas sme vybehli s jasnou taktikou. Chcel som od chlapcov, aby vysoko napádali súpera. Mal som dosť hráčov na lavičke. Už v 5. min sa Oravskej Jasenici vydarila pekná kombinačná akcia, ktorú zakončoval do prázdnej brány Stanislav Polák.