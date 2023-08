Vo Vavrečke vytvoril Florek traťový rekord, pekný súboj predviedli ženy

Bolo to už ôsme podujatie Oravskej bežeckej ligy.

VAVREČKA Beh Medveďkou pribudol na bežeckej mape iba minulý rok. Nultý ročník sprevádzal neustály dážď, no tento rok to už bol iný príbeh. Do Vavrečky prišlo 170 milovníkov tohto športu, z toho takmer 80 detí. A práve oni odštartovali prvé kategórie. Postupne odbehli trate 200, 400, 800 a 2000 metrov.

Po žiakoch už nasledoval hromadný štart kategórií dorastu a dospelých, ktorý si mohli vybrať 10 kilometrov alebo polovicu.

Na krátkej päťkilometrovej trati dominoval dorastenec Samuel Florek (BK Dolný Kubín), ktorý zabehol časom 25:42 minúty nový traťový rekord. Na druhom mieste dobehol so stratou jeden a pol minúty Ján Murín z Oravskej Polhory a tretí skončil s odstupom troch minút Matúš Štraus taktiež z Oravskej Polhory.

Medzi ženami pretavila detailnú znalosť trate do víťazstva domáca pretekárka Daniela Chajdiaková, ktorá porazila druhú Annu Hurákovú z Lokce a tretia skončila Mária Bandíková z Rabčíc.

Na hlavnej trati, kde bežci počas dvoch päťkilometrových okruhov nastúpali viac ako 500 výškových metrov, podal najlepší výkon Miloš Magerčák z klubu Dynamečko Suchá Hora. Trať zdolal za 52 minút a 7 sekúnd. Na druhom mieste so stratou troch minút finišoval domáci junior Juraj Košút a tretí so stratou 3:26 minúty dobehol Jozef Košút z Klina.

Medzi ženami bol boj o celkové prvenstvo veľmi tesný. Väčšinu trate sa pohromade držala až štvorica bežkýň. Napokon mala najviac síl Monika Čajková z Ťapešova, ktorá zvíťazila s časom 1:08:50 h. Iba o 29 sekúnd zaostala na druhom mieste Andrea Janidžárová z Námestova a tretia so stratou 1:37 minúty dobehla Mária Ogureková z Námestova.

Na záver chceme v mene OBL-ky poďakovať všetkým zúčastneným za účasť a za to, že prispeli ku krásnemu športovému zážitku, ktorý bol spestrený aj kultúrnym programom.

