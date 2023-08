Slovenský pohár: Ďalej idú tri oravské kluby, viac sa čakalo od Tvrdošína (+FOTO)

V hre sú ešte Oravská Jasenica, Vavrečka a Chlebnice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nové posily by mali priniesť viac gólov. Klub ostáva verný iba slovenským hráčom Čítajte

Slovenský pohár vo futbale

Švošov (V. liga) – Or. Veselé (III. liga) 0:3 (0:1)

Góly: 45. Janič, 53. Kotora, 78. Baláž

Hostí ozdobil v tomto zápase kolektívny výkon, keďže od 42. minúty dohrávali bez vylúčeného Kmeťa. Do šatní išiel za bezgólového stavu. Lenže do prestávky Oravské Veselé aj v desiatich išlo do vedenia. Janič krížnou strelou obstrelil domáceho brankára.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po obrátke zvýšil v 53. min na 0:2 Kotora, ktorý prenikol do šestnástky a Raček bol znovu bezmocný. Dobrý výkon oslabených hostí zavŕšil v 78. min striedajúci Baláž, ktorý bol iba päť minút na ihrisku. Dostal do samostatného nájazdu a nezaváhal. Domáci mali v tomto zápase iba jednu veľkú šancu. Dauda ale netrafil bránu, v ktorej stále spoľahlivý Feriančík. Dobre chytal aj domáci Raček, ktorý svoje mužstvo viackrát podržal.

Oravské Veselé sa týmto víťazstvo priblížilo k tomu, aby po troch rokoch na svojom štadióne znovu privítalo MŠK Žilina. Musí zvládnuť ešte jeden zápas.

Dušan Rejduga

HOSTIA: Feriančík – Kulich, Gočal (89. Kubasák), Kotora (89. Čakvári), Garaj, Ondrek, Hvoľka (65. Remeň), Kmeť, Lanko, Janič (73. Baláž), Dopater (73. Kraľovanský)

ČK: 42. Kmeť