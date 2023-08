Nevzdal sa, odmenou je veľká medaila

Doktor mu neodporučil štartovať na majstrovstvách sveta.

TAIPEI/DOLNÝ KUBÍN. Stolnotenista Nižnej Marek Tutura pridal do bohatej zbierky z majstrovstiev sveta nepočujúcich športovcov ďalší cenný kov. Na šampionáte v Taiwane získal s Thomasom Keinathom pre Slovensko bronzovú medailu v štvorhre.

„Táto medaila má pre Mareka nesmiernu cenu a veľký význam,“ hovorí mama Zuzana, ktorá už tradične sprevádzala syna na tomto veľkom podujatí a zdieľala s ním všetky emócie. „Marek mal tesne pred šampionátom dvojnásobné zranenie – pravej ruky a zlomeninu nohy. Za jeho skorým zotavením bola jeho obrovská túžba a odhodlanie dostať sa čo najskôr do tréningového procesu, zúčastniť sa šampionátu a najmä predísť trvalým následkom. Za jeho úspechom stoja aj úžasní a skvelí ľudia z Dolného Kubína a to najmä ortopéd Ján Sedliak, fyzioterapeuti Lenka Moresová, Mária Hnilicová, Janka Karetková, kondičný tréner Peter Kitaš a ďalší, ktorí mu pomáhali a podporovali ho. Týmto ľuďom chcem vyjadriť veľké poďakovanie za ich snahu a pomoc, ktorú vynaložili v tomto procese. Tesne pred šampionátom sme absolvovali aj kontrolné vyšetrenie u doktora Sedliaka, kde röntgen nohy odhalil, že Marekova zlomenina nie je celkom zahojená a bol by to risk zúčastniť sa majstrovstiev, kde sa nedá ísť na pol plynu.“

Marek Tutura sa i napriek všetkému predstavil v dvojhre, kde mu len o vlások unikol postup do štvrťfinále. S domácim Wangom prehral 3:4 na sety. Najlepším výsledkom z majstrovstiev sveta tak ostáva tretie miesto z tureckého Samsunu v roku 2016. Vtedy sa rodák z Dolného Kubína tešil s Thomasom Keinathom aj zo zlatej medaily v štvorhre.