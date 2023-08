Bývalý plavec sa vypracoval na top kulturistu. K Olympii urobil dôležitý krok

Rodák z Dolného Kubína dokázal za deväť rokov veľké veci.

DOLNÝ KUBÍN. Peter Zembjak patrí medzi ojedinelé zjavy v slovenskej kulturistike, sám seba označuje za anomáliu v tomto športe. „Nepoznám nikoho na Slovensku, kto by prešiel za deväť rokov z fitnes kategórie až po najťažšiu váhovú kulturistiku.“

Vôbec prvú súťaž absolvoval tesne pred tridsiatkou. Tento šport si zamiloval a v júni tohto roku si splnil veľký sen. Stal sa iba štvrtým aktívnym Slovákom, ktorý je držiteľom americkej profesionálnej karty. Podarilo sa mu to vo veku 37 rokov. „Kulturistika je dlhoveký šport. Svaly dozrievajú okolo veku 35 až 40 rokov. Povedzme, že 42 je taký vrchol. Potom to ide už skôr dole. Ronnie Coleman sa stal majstrom Olympie vo veku 44 rokov.“

Vyše desať rokov plával

Rodák z Dolného Kubína bol od detstva dušou športovec. Ako sedemročného ho pritiahla voda, konkrétne plávanie. „Chytilo ma to natoľko, že som sa začal plávaniu venovať systematicky pravidelnými tréningami. Neskôr z toho vzišli aj preteky.“

Peter Zembjak pozbieral v rámci regiónu medzi žiakmi viacero medailí. Podľa vlastných slov sa mu podarilo získať cenné kovy aj na majstrovstvách Slovenska. Zlom plaveckej kariéry prišiel pre neho pri prechode do juniorského veku. „Začali sa viac presadzovať lepšie geneticky disponovaní plavci a vyšší konkurenti. Keď som bol na strednej škole, náš klub začal trošku stagnovať. U mňa prišli aj iné záujmy. Chcel som ísť na vysokú školu a postupne sa tak dostalo plávanie bokom.“

Oravčan sa však stále udržiaval v kondícii a pri sile. Začal chodievať do posilňovne. „Už ako plavci sme v lete využívali posilňovňu a nejako ma to chytilo. Chcel som sa nejakým spôsobom hýbať, tak mi prischlo to železo a stroje.“

Spojil prácu s kulturistikou

Peter Zembjak vyštudoval v Bratislave vysokú školu ekonomického smeru. Neskôr sa zamestnal ako manažér prevádzky jednej spoločnosti alebo pracoval na finančnom oddelení jedného korporátu. Nebolo to však pre neho to pravé orechové. Aj preto sa rozhodol pre životnú zmenu. Stal sa osobným trénerom na plný úväzok.