Prírodný poklad na Orave pomáhajú zachovať kosci

Tradícia ručného kosenia rašeliniska má skoro desať rokov.

BEŇADOVO. „Beňadovská lúka, tristo míľ široká, do rána mala byť pokosená.

Kosili ju chlapci, švárni to mládenci a ja som za nimi zahrabala,“ také sú slová trochu poupravenej ľudovej piesne. Predminulú sobotu si ju spievali aj kosci na Beňadovskom rašelinisku, kde rok čo rok pomáhajú prírode i zachovaniu dedičstva starých generácií.

Tradícia ručného kosenia na jednom z najcennejších slatinných rašelinísk na Orave má už skoro desať rokov. Menšiu skupinku dobrovoľníkov viedla snaha po záchrane, tak ako zvyšné rašeliniská na Orave, aj to v Beňadove je v nepriaznivom stave. Môže za to aj globálna klíma, ale hlavne činnosť človeka, ktorý v snahe zúrodniť pôdu odvodňoval priestor a okolie rašelinísk. Dopomohlo tiež upustenie od bežného hospodárenia.

Pre zachovanie prírodného pokladu je najpodstatnejšie práve kosenie a odstraňovanie náletových drevín. Tie rašelinisko naďalej vysušujú nadmerným vyparovaním, ktoré stromy spôsobujú, keď sa v horúcich letných dňoch potrebujú schladiť. Kosenie výrazne pomáha druhovej pestrosti.

Posolstvom akcie je tiež zachovanie koseckého umenia. „Postupne sa nám vytráca a je dôležité, aby sme podchytili generáciu, ktorá remeslo ešte ovláda, aby ho odovzdala ďalej. Inak to nebude mať kto robiť, takéto informácie nenájdeme v knihách,“ hovorí Ivan Šustr, botanik z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (CHKO).

Ostrá kosa

Zaránky, za rosy, tráva sa kosí, sa v známej slovenskej pesničke nespieva nadarmo. Tak ako kedysi, aj teraz prichádzajú prví kosci na lúku už o piatej ráno ešte s východom slnka. „Nie je to iba o striktnom dodržiavaní tradícií, o takomto čase sa naozaj dobre kosí, je najlepšia klíma aj rosa na tráve,“ vysvetľuje Ivan Šustr. Hoci býva zrána možno len desať stupňov, už vtedy sa popri práci poriadne zapotia. Čím neskôr by začali, tým by sa im robilo horšie.

Tento rok prišlo približne 25 koscov, pomôcť ale prišli aj ženy a deti, aby pomohli s hrabaním. Kde-tu sa dá síce zazrieť farebná košeľa aj krojový klobúk, v povinnej výbave však kroj nie je, stačí iba kosa. Ideálne ostrá, hoci občas k takej prídu dobrovoľníci aj priamo na mieste, každý rok sa akcie zúčastňujú aj majstri od remesla, ktorí vedia kosu nakuť.

Na rašelinisko by v tento deň ochranári nepustili krovinorez ani traktor. Ťažká technika sa do rašeliniska nehodí, môže zhutniť a poškodiť rašelinisko, v mokrom priestore možno aj zapadnúť. Niekedy sa mechanizácii však vyhnúť nedá, pomáha hlavne pri vyvážaní sena z rašeliniska. Ostré nástroje minimálne poškodzujú rastliny, ktoré oveľa rýchlejšie regenerujú a ručná kosba tiež oveľa viac chráni živočíchy, ktoré majú väčšiu šancu ujsť pred záhubou.