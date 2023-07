Na Orave má vzniknúť ďalšia moderná škola

Pod strechou bude mať aj malých umelcov.

NÁMESTOVO. Aktuálne prebieha dlhoočakávaná rekonštrukcia školskej jedálne na Komenského ulici. V budove pôvodne sídlil aj výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka, z priestorov sa však museli vysťahovať. Nová učebňa sa im našla v centre voľného času. Presťahovali sa tam len pár dní dozadu.

Ďalšie umelecké odbory sú však roztrúsené aj v ostatných častiach mesta. Už pár rokov sa hovorí o pláne celú školu dostať pod jednu strechu do podkrovia Základnej školy Slnečnej na Brehoch. Samospráva už má nachystanú projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie, teraz sa naskytla šanca na získanie peňazí.

„Chceme sa zapojiť do výzvy, v ktorej by sme celú školu zrekonštruovali vrátane podkrovných priestorov. Cieľom je vybudovať školu 21. storočia,“ povedal prednosta Milan Rentka. Aktuálne tak plánujú ďalšie aktivity, za ktoré získajú body pri hodnotení projektu. Vo vonkajších priestoroch by chceli postaviť triedu v prírode, ale aj ďalšie športoviská, ktoré by mohli slúžiť širokej verejnosti.

Nezabudne sa ani na možnosť ekologickej dopravy, vonku by chceli vybudovať parkovisko so stojanmi na bicykle s možnosťou nabíjania elektrických bicyklov a kolobežiek.

Obnovou a modernizáciou by mala prejsť aj vnútorná časť budovy. Chcú tam zriadiť napríklad aj audiovizuálnu učebňu.

Podľa prednostu by v tejto výzve chceli primárne obnoviť školu na Brehoch. Mesto má ešte základnú školu na Komenského ulici, ktorá už pred pár rokmi a s využitím fondových peňazí prerábkami prešla.

