Nový dolnokubínsky tréner žiada o čas a trpezlivosť. S klubom má smelé ciele

Jána Haspru vystriedal na lavičke Lukáš Kaplan.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pohárová rozprávka pre Pribiš pokračuje, tréner Bobrova hovorí o správnej facke (+FOTKY) Čítajte

Futbalisti MFK Dolný Kubín si prešli v minulej sezóne ťažkými chvíľami, ale na konci sa usmievali. V pozícii nováčika sa napokon zachránili v druhej lige. Radosť trošku pripomínala tú z predchádzajúcich ročníkov, keď oslavovali postup. Do bezpečného prístavu doviedol dolnokubínsku loď tréner Ján Haspra, ktorý pred jarnou časťou vystriedal Ladislava Pecka. Tam aj svoju misiu zakončil, pretože ďalšiu budúcnosť spojil s MFK Liptovský Mikuláš.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vedenie MFK Dolný Kubín vyriešilo trénersku otázku pomerne rýchlo. Začiatkom júna predstavilo nového trénera Lukáša Kaplana, ktorý naposledy viedol druholigovú Myjavu. Na seniorskej úrovni trénoval predtým Slovan Rudinská, FK Spartak Bánovce alebo MŠK Púchov.

Lukáš Kaplan patrí medzi vekovo mladších trénerov. Iba vlani oslávil okrúhlu štyridsiatku. V januári tohto roku úspešne ukončil štúdium na licenciu UEFA PRO.

Ako sa cíti rodák z Púchova na Orave?

Celkom dobre. Rodina je tu zatiaľ spokojná a tým pádom som spokojný aj ja.

ĎALEJ SA DOZVIETE: prečo sa Lukáš Kaplan rozhodol pre ponuku Dolného Kubína,

v akom stave našiel dolnokubínske mužstvo,

doviedol si do Dolného Kubína nejakých svojich hráčov,

ako hodnotí prípravné obdobie,

ktorú vec trikrát prizvukoval v rozhovore,

je už káder uzatvorený alebo pribudnú ešte nejakí hráči,

kto bude kapitánom po odchode Petra Sopúcha,

aké ambície má nový dolnokubínsky tréner.

Myjava vlani skončila na siedmom mieste. Prečo sa vaše cesty pár kôl pred koncom rozišli?

Bol som odvolaný pre neuspokojivé výsledky. Nechcel by som to nejakým spôsobom rozvíjať. Zostalo vo mne určité sklamanie. Boli sme nováčik a jediným cieľom v klube bola záchrana. Mňa odvolali štyri alebo päť kôl do konca, keď sa Myjava nachádzala na šiestom mieste v tabuľke. Aj preto vo mne prevláda určitý spôsob sklamania.