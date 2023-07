Zbierka Soni Stanovskej je bohatšia o dva tituly vicemajsterky Európy

Slovenky mali výhodu domáceho prostredia.

BRATISLAVA/DOLNÝ KUBÍN. „V prvom rade by som chcela podať čo najlepší výkon a podľa toho uvidíme, na aké miesta to bude stačiť. Dve finále by ma ale potešili,“ povedala Soňa Stanovská pred domácimi majstrovstvami Európy do 23 rokov vo vodnom slalome.

Dva tituly vicemajsterky

Dolnokubínčanka reprezentovala Slovensko v kanoe i kajaku. Najväčšiu radosť zažila v Čunove hneď prvé dva súťažné dni, kedy sa konali súťaže hliadok. Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Ivana Chlebová získali vo štvrtok striebro v disciplíne 3xK1. Za víťazným Francúzskom zaostali 1,43 sekundy. Slovenky boli pôvodne prvé. Jury však Francúzkam dodatočne odpočítala dve trestné sekundy.

„Za nami ešte štartovalo mnoho dievčat. Vedeli sme však, že to bola dobrá jazda a môže to byť dobrý výsledok. V tom čase sme boli prvé, potom odpísali Francúzkam jeden ťuk. Zlato je vždy super, najmä na domácej vode, ale ani zo striebra nie sme sklamané. Treba byť vďačný za všetko,“ povedala Stanovská pre TASR.