Pohárová rozprávka pre Pribiš pokračuje, tréner Bobrova hovorí o správnej facke (+FOTKY)

Cez víkend sa odohrali v Slovenskom pohári dve zaujímavé oravské konfrontácie.

Slovenský pohár vo futbale

Pribiš – Bobrov 2:1 (1:1)

Góly: 19. Š. Válek, 70. T. Vraňák – 22. O. Hušľa

Domáci spravodajca Ondrej Martvoň: Úvodné minúty zápasu patrili hosťom z Bobrova, no nič vážnejšie si nevypracovali. Za zmienku stojí iba strela kapitána Šefčíka, ktorá skončila asi desať centimetrov od vinkľa.

Pribiš postupne hru vyrovnal a dokonca sa ujal aj vedenia. Nenápadná strela Štefana Váleka prepadla brankárovi do siete. Odpoveď hostí bola rýchla. Už o tri minúty stratil Pribiš loptu v strede poľa, prišlo prečíslenie a sklzom poslal loptu do siete Hušľa.

V prvom polčase padli ešte dva góly, ale ani jeden na oboch stranách rozhodca pre ofsajd neuznal. Na domácej strane vzali radosť Meľovi, na strane hostí Hušľovi.

Myslím si, že po obrátke bol Pribiš herne lepší. Veľkú šancu poslať domácich do vedenia mal Válek, ale v tutovke prekopol bránu. Či to bol Jozef alebo Štefan, neviem. Sú to dvojičky a neviem ich rozoznať.

Pribiš poslal v krátkom slede na ihrisko štyroch nových hráčov a jeden sa stal napokon víťazným žolíkom. V 70. min prekvapil brankára z takmer 30 metrov Tadeáš Vraňák. Nebola to nejaká prudká strela. Hostia potom vsadili všetko do útoku, domáci zas do obrany. Miestami to bolo až veľmi nervózne. Žlté karty pribúdali.

Hráči Bobrova pohrozili už iba zo štandardných situácií. V 92. min skončil priamy kop po teči od múra na brvne. Pribiš mal šťastie a po záverečnom hvizde sa mohol radovať zo senzačného postupu. V ďalšom kole sa môže tešiť na treťoligistu, Lipany.

Tréner Bobrova Marián Kasan: Pre nás je vypadnutie obrovské sklamanie. Zahralo proti nám viacero faktorov. Tým prvým, že v zostave nastúpili traja noví hráči a ešte to nebolo také, ako má byť. Druhým je, že domáci vsietili asi dva životné góly, ktoré sa ale dali chytať. Tým tretím je ihrisko. Pribiš má kvalitné mužstvo, ale to sa už nedá povedať o hracej ploche. Vôbec sme nedokázali hrať našu rýchlu a priamočiaru kombinačnú hru. Aj keď sme chceli, lopta nám odskakovala a chýbal nám aj povestný kúsok šťastia.

Hráči Pribiša mali viac motivácie a chuti za postupom. Gratulujeme im a nech ten sviatok užijú. Pre nás je prehra možno tá správna facka pred sezónou. Ale myslím, že prišla v správnom čase.

DOMÁCI: Suroviak – Gálik, Duraj, Baričák (64. Vraňák), Kutlík (76. Beňuš), Kubačka (53. Šeliga), Š. Válek, J. Válek (65. P. Sučák), J. Sučák, Meľo, Janota (53. Staš)