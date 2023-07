Keď som začínal, smiali sa mi, že či chcem celý život voziť hnoj, hovorí mladý farmár

Sníval aj o Európskej únii. Dnes v nej bojuje za mladých farmárov.

ZUBROHLAVA. Hoci život zavial Róberta Palidera do politických vied aj na lešenie, rýchlo sa vrátil naspäť ku koreňom. Krátko po dvadsiatke si zriadil malú farmu, kde dnes chová takmer 50 kusov hovädzieho dobytka

Mladý farmár zvykol gazdovať už odmala, hoci najprv len na koberci v obývačke, kde si z drevených kociek rád staval maštale pre miniatúry zvieratiek. Aj prvé ozajstné skúsenosti zbieral v domácom prostredí, Paliderovci odjakživa pestovali zemiaky a zeleninu, chovali hydinu a sem-tam sa pritrafili aj ošípané. Vzorom mu bol otec a strýko, ktorí sa hrdili titulmi z poľnohospodárskej univerzity.

Dnes Robo síce hovorí o dôležitosti vedenia mladších generácií k farmárčeniu, sám si však pre množstvo povinností neraz poriadne zanadával. Možno však k počiatočnej nechuti prispel aj výsmech rovesníkov. „Zvykol som sa smiať s nimi, je to taká moja obrana. Mali sme napríklad doma morky a jednej z nich som dal meno Marcela. Vytvárali sme potom o nej vtipy,“ spomína.

Ťažkú hlavu si z posmeškov nikdy nerobil, farmárčenie ho jednoducho ťahalo. Hovorieval, že raz odíde do Ameriky a založí si farmu. Akosi podvedome aj v obliekaní dal vždy prednosť hnedej farbe a drevorubačským košeliam.

Na konci gymnázia si však podal prihlášku na európske štúdiá. Vo vnútri cítil, že by chcel veci v živote ovplyvňovať aj dávať hlas tým, ktorých nie je počuť. „Dnes si hovorím, že to tak asi malo byť, do školy ma nevzali. Odvolávať som sa nechcel, tak som robil tri roky po stavbách doma aj v zahraničí, no ani to ma nenapĺňalo,“ povedal.

V roku 2015 pri jednej z debát s otcom padol návrh, že začnú spoločne gazdovať. O pár mesiacov na to už zbieral vedomosti na rovnakej univerzite, ktorú vychodil otec i strýko. Robo sa tak znovu stretával s posmeškom či odhováraním okolia, vraj či v živote chce len voziť hnoj.

Dobre sa uč, inak pôjdeš za gazdu. Tieto či iné variácie názorov stále panujú v spoločnosti a z manuálne zručných ľudí robia hlupákov. Robo ich dobre pozná, hoci sám ich na vlastne koži nezažil. „Možno pre mnohých sú pracujúci v poľnohospodárstve jednoduchší, no myslím, že práve zdravý sedliacky rozum je ten najlepší.“ Viacerí by podľa neho otvárali oči, keby vedeli, čo všetko musí taký farmár ovládať. Ráno je gazda, o hodinu veterinár a automechanik a večer právnik či ekonóm.

Dni trávil v kosačke

Mladý farmár priznáva, že začiatky neboli vôbec jednoduché. Nemal nič, zvieratá, maštaľ a ani peniaze. Prvé tri roky si zarábal predávaním sena. S malou kosačkou niekoľko dní v kuse kosil 20-hetárové polia. V tom období sa tiež uchádzal o 50-tisícový grant, ktorý dáva Európska únia mladým farmárom. Dostal však zamietavé stanovisko.

Robo si vtedy po prvýkrát privoňal aj k Združeniu mladých farmárov ASYF. Vystúpil na pódium a pred dvoma stovkami ľudí do mikrofónu s trasúcimi sa rukami povedal, že je začínajúci farmár, šiel preto aj na školu, no dotáciu nedostal a v budúcnosti už nemá ani šancu peniaze získať.

Na veľké počudovanie si mikrofón podával s ďalšími odmietnutými farmármi a do združenia týždne po konferencii prichádzali listy naplnené rovnakým osudom. „Podarilo sa nám potom vybojovať navýšenie prostriedkov pre ďalších 350 záujemcov a do výberu som sa dostal aj ja.“ Dnes je Robo podpredsedom združenia mladých farmárov a za lepšie podmienky sa Bruseli bije stále. A hoci inou cestou, napokon skončil aj vo vysnívanej Európskej únii.

Pred piatimi rokmi na zubrohlavskú farmu zavítali prví obyvatelia - sedem jalovíc a jeden býk. Prevádzka sa od začiatku špecializuje na škótske plemeno Aberdeen Angus, ktoré sa zvykne chovať len na steaky. Na také mäso treba chovať dobytok viac ako 24 mesiacov, Robo ten svoj poráža do dvoch rokov. „Niet nad dobrý steak, ale ostalo mi by zvyšok mäsa, ktoré by už nebolo tak chutné a kvalitné.“

Farma sa tiež od začiatku vybrala cestou udržateľnosti a ekológie. Dobytok konzumuje výhradne mlieko, seno a trávu, všetko bez pesticídov či pridaných hnojív.

Takéto biomäso má špecifickú chuť, Robo ju často prirovnáva k divine. „Rozdiel je tiež v zrení, bežné mäso z obchodov sa na tanieri ešte pomaly hýbe, to naše u nás visí v chladiacich boxoch a až na štvrtý deň začneme s jeho rozrábkou.“ Takýmto procesom sa vyparí asi 20 percent vody a bielkoviny sa naštiepia. Vo výsledku je produkt stráviteľnejší, chutnejší aj sa lepšie varí.

Poberači dotácií

Podľa Roba je farmárčenie oproti iným druhom podnikania komplikovanešie. Kým za jeden či dva roky iný podnikateľ dokáže zarábať prvé peniaze, na farme sa nedajú obísť zákonitosti prírody. Trvá niekoľko rokov, kým má farmár zo zvierat úžitok ši zisk.

„Osem kusov dobytka, ktoré som na začiatku mal, si nevyžadovalo veľkú starostlivosť. Asistovať treba celé dni jedine vtedy, keď sa zvieratá telia,“ hovorí mladý farmár. Stane sa, že teliatko nevie piť, niečo sa mu stane, alebo ho krava odmieta rovnako ako matky s popôrodnou depresiou. Už niekoľkokrát si tak Robo vychoval vlastné mláďa či medzi zvieratami vytváral rodičovské puto. „Sú to zaujímavé situácie, poučné, ale vyžadujú čas, čo občas môže byť problém.“

Farma zhltne nemalé investície, ktoré sa neraz hýbu v desiatkach až státisícoch eur. Už v začiatkoch tak mladý farmár nielen študoval a gazdoval, ale tiež brigádoval, kde sa len dalo. Časť peňazí si aj tak musel požičať, spláca ich dodnes.

Hanlivé jazyky poľnohospodárov často nazývajú poberačmi dotácii. Aj Robo raz takto miestnemu pestovateľovi pomohol so slamou a za pomoc čakal aspoň víno či jedlú odmenu. Dočkal sa len mávnutia rukou, vraj načo, dostane predsa finančnú injekciu. Iní si povedia, že by mu najradšej nič nedali.

„Hoci ma to zamrzí, tiež som za to, bodaj by som nič nedostal. Rozhoduje o nás úradník v Bratislave a keď spravím chybu, čo sa bežne stáva, lebo sa podmienky menia, dotáciu mi nevyplatia. Mám však lízingy a úvery, na peniazoch som závislý a ak ich nedostanem, spadnem. Niekoľko príkladov mám aj vo svojom okolí.“ Myslí si, že dotácie nie sú dobré, potraviny sú síce lacnejšie, ale zbytočne ničia trh.

Tisíckilový Hercules

Dnes sa farma rozkladá na zhruba 40 hektároch pôdy, ktoré Robo, jeho otec a zamestnanec Ondej obrábajú pre takmer 50 kusov dobytka. Najmladší prírastkom k nim pribudol len nedávno, má iba pár týždňov.