Gazdoval už na koberci v obývačke. Ozajstnú farmu si otvoril krátko po dvadsiatke

Sníval aj o Európskej únii. Dnes v nej bojuje za mladých farmárov.

ZUBROHLAVA. Hoci život zavial Róberta Palidera do politických vied aj na lešenie, rýchlo sa vrátil naspäť ku koreňom. Krátko po dvadsiatke si zriadil malú farmu, kde dnes chová takmer 50 kusov hovädzieho dobytka

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mladý farmár zvykol gazdovať už odmala, hoci najprv len na koberci v obývačke, kde si z drevených kociek rád staval maštale pre miniatúry zvieratiek. Aj prvé ozajstné skúsenosti zbieral v domácom prostredí, Paliderovci odjakživa pestovali zemiaky a zeleninu, chovali hydinu a sem-tam sa pritrafili aj ošípané. Vzorom mu bol otec a strýko, ktorí sa hrdili titulmi z poľnohospodárskej univerzity.

Dnes Robo síce hovorí o dôležitosti vedenia mladších generácií k farmárčeniu, sám si však pre množstvo povinností neraz poriadne zanadával. Možno však k počiatočnej nechuti prispel aj výsmech rovesníkov. „Zvykol som sa smiať s nimi, je to taká moja obrana. Mali sme napríklad doma morky a jednej z nich som dal meno Marcela. Vytvárali sme potom o nej vtipy,“ spomína.

Ťažkú hlavu si z posmeškov nikdy nerobil, farmárčenie ho jednoducho ťahalo. Hovorieval, že raz odíde do Ameriky a založí si farmu. Akosi podvedome aj v obliekaní dal vždy prednosť hnedej farbe a drevorubačským košeliam.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V dedine spievajú, cez chotáre sa modlia Čítajte

Na konci gymnázia si však podal prihlášku na európske štúdiá. Vo vnútri cítil, že by chcel veci v živote ovplyvňovať aj dávať hlas tým, ktorých nie je počuť. „Dnes si hovorím, že to tak asi malo byť, do školy ma nevzali. Odvolávať som sa nechcel, tak som robil tri roky po stavbách doma aj v zahraničí, no ani to ma nenapĺňalo,“ povedal.

V roku 2015 pri jednej z debát s otcom padol návrh, že začnú spoločne gazdovať. O pár mesiacov na to už zbieral vedomosti na rovnakej univerzite, ktorú vychodil otec i strýko. Robo sa tak znovu stretával s posmeškom či odhováraním okolia, vraj či v živote chce len voziť hnoj.

Dobre sa uč, inak pôjdeš za gazdu. Tieto či iné variácie názorov stále panujú v spoločnosti a z manuálne zručných ľudí robia hlupákov. Robo ich dobre pozná, hoci sám ich na vlastne koži nezažil. „Možno pre mnohých sú pracujúci v poľnohospodárstve jednoduchší, no myslím, že práve zdravý sedliacky rozum je ten najlepší.“ Viacerí by podľa neho otvárali oči, keby vedeli, čo všetko musí taký farmár ovládať. Ráno je gazda, o hodinu veterinár a automechanik a večer právnik či ekonóm.

Dni trávil v kosačke

Mladý farmár priznáva, že začiatky neboli vôbec jednoduché. Nemal nič, zvieratá, maštaľ a ani peniaze. Prvé tri roky si zarábal predávaním sena. S malou kosačkou niekoľko dní v kuse kosil 20-hetárové polia. V tom období sa tiež uchádzal o 50-tisícový grant, ktorý dáva Európska únia mladým farmárom. Dostal však zamietavé stanovisko.

Robo si vtedy po prvýkrát privoňal aj k Združeniu mladých farmárov ASYF. Vystúpil na pódium a pred dvoma stovkami ľudí do mikrofónu s trasúcimi sa rukami povedal, že je začínajúci farmár, šiel preto aj na školu, no dotáciu nedostal a v budúcnosti už nemá ani šancu peniaze získať.