Staré ihrisko už prestalo slúžiť. Oravci mu vdýchli nový život

Do čistenia sa zapojili aj hasiči. (Zdroj: OcÚ)

ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Malým Štefanovcom slúžilo na športové vyžitie zatiaľ len detské ihrisko, väčší mohli využiť areál pre futbalistov. Pred desiatimi rokmi za družstvom obec vybudovala aj betónovú leštenú plochu, ktorá mala slúžiť ako multifunkčný priestor. Drevené oplotenie, ktoré ho chránilo, časom zhnilo a športovisko prestalo slúžiť pôvodnému účelu.

„Sme malá obec a nemáme prostriedky na to, aby sme investovali do veľkých športovísk, preto sme sa snažili využiť ochotu a dobrých ľudí,“ povedal starosta Róbert Kakačka. Keďže susedný Tvrdošín stavia novú halu, ostali im staršie mantinely, na rok ich dedine prenajali. Bránky získali od miestnych, do budúcna si chcú svojpomocne vyrobiť basketbalové koše aj kúpiť tenisovú sieť.

„Keďže ihrisko bolo zanedbané, v týchto dňoch sme ho v spolupráci s hasičmi vyčistili. Poslednú júlovú nedeľu totiž pripravujeme florbalový turnaj.“

Budúci rok zas potešia menších. Štefanov nad Oravou získalo 45-tisíc eur na detské ihrisko Rodinka, ktoré postavia blízko Humna svätého Jozefa.

