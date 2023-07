Cez zimu klzisko, v lete tenisový kurt. Na streche legendárnej Maríny chce investor otvoriť športovisko

Staré vedenie malo so zámerom problém, noví poslanci zmenili územný plán.

NÁMESTOVO. Plán o nadstavbe Maríny, ktorá je vstupnou bránou do Hviezdoslavovho námestia, má podnikateľ a majiteľ budovy Peter Triebeľ na papieri už štyri roky.

Platný územný plán z roku 2015 limituje počet nadzemných podlaží v centre na tri, podnikateľ požaduje štyri. Oproti súčasnému stavu by budova narástla o dve nové poschodia, v ktorých chcel otvoriť jednodňovú chirurgiu i spoločenskú sálu. Takýto zámer aj s požiadavkou na zmenu regulatív predložil už bývalému vedeniu pred troma rokmi, poslanci plán zmietli zo stola s odôvodnením, že výšková budova zmarí výhľady na Magurku, vyhubí zeleň a v meste už beztak chýbajú parkoviská.

Na poslednom zastupiteľstve pred prázdninami sa zmena podlažnosti v centre mesta i vízia o novej štvorposchodovej budove na rokovacom stole objavila znova.

Dve poschodia Maríny už teraz slúžia banke, fitness centru, reštaurácii a malým obchodíkom, v plánoch majiteľa budovy ostávajú aj do budúcna. Zámer o jednodňovej chirurgii, ktorá by vznikla na novom, treťom poschodí, predstavil už v minulosti. „Na hornej Orave niečo také chýba, riešil som to s chirurgami aj ortopédmi a tí sú naklonení. Na 70 percent by to mohlo vyjsť,“ povedal.

Zo svadobnej sály na štvrtom podlaží napokon vzišlo, podnikateľ ju chce stavať v inej časti mesta. „Na tomto poschodí bude z každého rožku trošku, skrášľovacie centrum, priestor pre deti aj časť vyhradená na šport.“

Víziu má aj so strechou budovy, ak by od mesta získal súhlas, v zime by sa na umelom klzisku mohli naháňať korčuliari, v lete tenisti. „Bola by to unikátna atrakcia, ktorá na Slovensku ešte možno ani nie je a isto by prilákala turistov. Určite však naruší architektúru námestia,“ dodal Triebeľ. Spájať jednotlivé poschodia by navyše chcel eskalátormi, všíma si, že sa ľuďom v posledných rokoch akosi nechce chodiť po vlastných.

Ruka v ruka s nadstavbou je v pláne investora aj celý objekt zrekonštruovať. Farby, okná i celkový štýl budovy necháva plne v rukách mesta. Rovnako je ochotný dohodnúť sa aj na vybudovaní nových parkovacích miest.

Poslanci súhlasili

„Týmto bodom sme sa v komisii výstavby zaoberali už v marci. Prešli sme celý problém a vo väčšine sme odporučili zastupiteľstvu požiadavku schváliť,“ povedal na úvod diskusie poslanec Marián Iliev.

S návrhom zmeny podlažnosti v centre nesúhlasil oslanec Lukáš Kubík, obáva sa však, že kladné rozhodnutie spustí nárast podobných žiadostí v rámci celého mesta. „Ako architekt a urbanista som presvedčený, že máme veľmi málo údajov na to, aby sme sa vedeli zodpovedne vyjadriť k týmto žiadostiam. Pochybujem, že je správne, obzvlášť v takto významnej zóne, konať len na základe dojmov a pocitov,“ zareagoval Kubík.