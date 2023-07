Miss Daniela Vojtasová chce búrať predsudky spájané so súťažami krásy

Aj pekné ženy môžu byť šikovné, talentované, pracovité.

DOLNÝ KUBÍN. „Dobrý deň. Volám sa Daniela Vojtasová, mám 23 rokov, pochádzam z Dolného Kubína, aktuálne som študentkou marketingovej komunikácie v Bratislave, som tanečnicou a popri tom spravujem sociálne siete Instagram, Facebook pre podcast, ktorý sa venuje témam udržateľnosti a ekológie,“ toto boli prvé slová, ktorými sa Daniela Vojtasová predstavila porote na tohtoročnej Miss Slovensko 2023.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vtedy ešte nikto netušil, že z finále si odnesie až šesť titulov. Stala sa Miss PRESS, Miss GOSH, Miss Voice, Miss Skin, Miss Hubert a odniesla si aj titul Miss Slovensko 2023.

Aká bola cesta k tomuto úspechu?

Cesta bola dlhá a náročná, ale neľutujem. Vždy som bola cieľavedomá, chcela som sa niekde posunúť a získať kvalitné vzdelanie. Keď som mala 15 rokov, skončila som deviatku so samými jednotkami a odišla som z Dolného Kubína študovať na gymnázium do Bratislavy. Stretla som super ľudí, teraz sa živím tým, čo ma baví, tancom, a ten ma priviedol aj k súťaži krásy.

Tancujem v skupine Ladylicious Miňa Kereša. Boli sme súčasťou programu Tvoja tvár znie povedome, Let's Dance, vystupovali sme v Chart Show, s Darou Rolins, veľa sme točili pre TV Nova. Na Miss Slovensko 2021 som robila dídžejku a tanečnicu a opýtala sa sama seba, prečo ja nemôžem byť na tej opačnej strane a nemôžem zažiť túto súťaž nie ako performer, ktorý sprevádza finalistky, ale ako finalistka. Povedala som si, že sa prihlásim do súťaže.

Odvtedy ale uplynul dlhší čas.

Prišiel covid a nasledujúci ročník zrušili, tak som využila možnosť tento rok, ale takmer som nestihla semifinále. V sobotu som tancovala v Prahe na koncerte Dary Rolins a v nedeľu ráno o desiatej sa začínalo semifinále v Bratislave.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Architekti splnili požiadavky zamestnancov, unikátna budova je nominovaná na významnú cenu Čítajte

Dievčatá, ktoré so mnou tancovali, sa až ráno dozvedeli, že som sa prihlásila. Šliapli na plyn a stihli sme to. Spala som možno dve hodiny predtým, líčila som sa v aute, ešte v aute som si zdriemla. Nebola som pripravená, ale to bola možno výhoda, bola som bezprostredná, všetko bolo spontánne.