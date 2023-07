Architekti splnili požiadavky zamestnancov, unikátna budova je teraz nominovaná na významnú cenu

V budove je aj akvárium s morskou vodou.

KRIVÁ. Spoločnosť MTS v Krivej patrí k najväčším dodávateľom automatických a robotických liniek pre automobilový, elektrotechnický a potravinársky priemysel na Slovensku, odberateľov má aj v zahraničí.

V roku 2022 sa stala víťazom druhého ročníka FéliX Business Award v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh. Tento rok nominovali novú kancelársko-priemyselnú budovu B3 na ocenenie Slovenskej komory architektov CE ZA AR 2023 v kategórii občianske a priemyselné budovy.

Zamestnanci sú veľmi dôležití

Firme sa darí aj preto, lebo sa príkladne stará o svojich zamestnancov, čo nie je na Slovensku až také bežné. Konateľ Juraj Habovštiak, bývalý generálny riaditeľ a zakladateľ, povedal prečo. „Vravieva sa, že zákazník by mal byť na prvom mieste. S tým nie celkom súhlasím, pretože na prvom mieste by mal byť zamestnanec. Keď sú zamestnanci kompetentní, tak zákazníci budú spokojní. Pracujeme z vlastného presvedčenia, nie z donútenia.“

Takouto stratégiou sa spoločnosť riadila aj pri projekte novej kancelársko-priemyselnej budovy B3.

„Našou víziou je vytvárať v špičkových podmienkach so špičkovými ľuďmi špičkové produkty,“ povedal Habovštiak. „Len tam, kde sa ľudia cítia dobre, majú priestor na osobný rast v zaujímavej práci, majú okolo seba ľudí, ktorí sa majú radi, istotu, že uživia svoje rodiny. Len tam dokážu inovovať a zvládať náročné požiadavky tejto doby. Chceme inšpirovať aj ostatných.“

Mladých by radi uistili v tom, že netreba niekde utekať z Oravy, a podnikateľov, aby sa nebáli do ľudí investovať, lebo len ľudia tvoria firmu. „Nepostavili sme budovy na to, aby sme sa prezentovali a pýšili navonok, ale postavili sme to pre dobro našich zamestnancov.

Jedinečné riešenia

V novej budove pracujú konštruktéri, projektanti a projektoví manažéri, ktorých činnosť súvisí s výrobou, ktorá prebieha v hale postavenej za touto budovou. Preto aj koncept budovy vychádza z potrieb spomínaných pracovných pozícií.

„Oni potrebujú pre prácu pokoj, svetlo, stabilnú teplotu, účinné vetranie a mnoho iných detailov. Snažili sme sa vyhovieť všetkým ich požiadavkám,“ povedal Juraj Habovštiak.

Okrem kancelárií sú na každom poschodí priestory na rokovania, na krátke stretnutia, kuchynky s rôznou výškou sedenia, priestory na nerušenú telefonickú alebo online komunikáciu.

Kancelárie sú po obvode budovy. V strede je zo strechy denným svetlom presvetlené átrium so schodiskom a na prízemí je vysadený ostrov zelene, ktorá je rozmiestnená po celej budove. Na oživenie pocitu prírody je tam aj akvárium s morskou vodou.