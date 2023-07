Viacero skvelých futbalistov z Oravy už vymenilo dres. Prečo sa tak rozhodli?

Toto sú zatiaľ tie najzaujímavejšie transfery oravských klubov.

Letná prestávka vo futbale je síce krátka, ale za to bohatá na množstvo noviniek. Prestupový trh s amatérskymi hráčmi sa otvoril 1. júla, od rovnakého dátumu sú možné aj hosťovania.

Odvtedy urobili oravské kluby veľa zaujímavých transferov. Vybrali sme tie najlepšie a boli sme zvedaví, prečo sa hráči rozhodli pre zmenu klubu a s akými očakávaniami prichádzajú do nového prostredia.

Štvrtoligisti posilňujú

Prvý veľký prestup zrealizoval nováčik IV. ligy, TJ Sokol Zubrohlava. Z Oravskej Jasenice dotiahol najlepšieho strelca mužstva, 20-gólového Samuela Ratičáka. „Vybral som si tento klub, lebo kvalita mužstva je podľa mňa na vyššej úrovni,“ hovorí 26-ročný zakončovateľ.

„Chcem si vyskúšať vyššiu súťaž. Uvidím, čo prinesie sezóna. Teším sa už na zápasy.“

Ďalšou novou tvárou v tomto klube má byť Pavol Pikoš, ktorý naposledy hosťoval vo Vavrečke a je hráčom Rabče. Jeho odchod už klub potvrdil, takisto aj Zubrohlava. Ostáva už iba technický detail v systéme. „Chcel naďalej hrávať krajskú súťaž a rozhodli sme sa, že mu nebudeme brániť," povedal predseda klubu Vladimír Lubas.

Dve kvalitné posily predstavil ďalší postupujúci do tejto súťaže, ŠK Tvrdošín. Na prestup z Námestova získal rodáka z tohto mesta, brankára Jakuba Nováka. Predtým chytal v Ružomberku.

Defenzívu ďalej vystužil stopér Peter Sopúch, ktorý prichádza na ročné hosťovanie z druholigového MFK Dolný Kubín. „Mal som viac ponúk, ale ako prvý sa mi ozval Tvrdošín,“ hovorí bývalý hráč Petržalky. „Dal som im svoje slovo a to sa nezmenilo. Najbližší polrok budem obliekať ich dres, na čo sa teším. Očakávania sú vždy tie najvyššie. S Dolným Kubínom som dvakrát po sebe postúpil, tak prečo to nezopakovať.“

Do Námestova prišiel Otruba

MŠK Námestovo malo v posledných sezónach hlavne problémy smerom dopredu. Oživenie v ofenzíve by mohol priniesť Matúš Otruba, ktorý minulú sezónu začal v Dolnom Kubíne a potom odišiel na hosťovanie do treťoligového Fomatu Martin. Do Námestova prišiel na prestup.