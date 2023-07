Rozkladanie stanov skončilo, v dedine stavajú obrovské humno

Dielo má slúžiť aj svadobčanom.

ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Väčšina akcií v dedine sa zvykne konať na futbalovom ihrisku, organizátori vždy postavia veľké stany, tie však často zradné počasie nevydržia a podujatie pokazia. Obec sa preto už dlhodobo zamýšľa nad výstavbou väčšieho altánku.

„Tak ako pri väčšine zámerov, spolupracujeme s celou dedinou,“ povedal starosta Róbert Kakačka. Urbár prisľúbil, že ak budú mať projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, darujú na výstavbu drevo.

Dedina preto len nedávno dostala 30 kubíkov, pomocnú ruku s výstavbou zas ponúkli miestni dobrovoľní hasiči. Altánok dostal názov Humno svätého Jozefa a vo vnútri má dve časti.

„Celý priestor má 10 x 23 metrov, jedna polovica bude obitá drevom, druhá otvorená, prepájať ich budú vráta.“

Slúžiť by mohlo v budúcnosti aj pre niekoľko svadieb Štefanovčanov, ustrážiť by si však chceli ich počet do roka, aby nenarušili život obyvateľov.

Obec intenzívne pracuje na tom, aby mohli altánok už v lete využívať. Zemina bude ešte niekoľko mesiacov sadať, definitívne plánujú priestor dokončiť až na rok.

