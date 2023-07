Na Orave postavia takmer novú školu za dva milióny eur

Výstavba je naplánovaná na dva roky.

ORAVSKÁ POLHORA. Obec má dve školy, obe stoja od sedemdesiatych rokov. Kým do hornej chodia žiaci len po štvrtú triedu, dolnú navštevujú prváci aj deviataci. „Práve v dolnej budove sme začínali mať kapacitné problémy a hrozilo, že budeme musieť prejsť na dvojzmennú prevádzku,“ povedal starosta Michal Strnál.

O probléme komunikovali aj s ministerstvom školstva, do prvej výzvy sa nehodili, skúsili tak peniaze získať z plánu obnovy. „Toto nám vyšlo a ideme stavať skoro úplne novú školu za viac ako dva milióny eur.“

Pribudne šesť nových tried, veľké chodby, sociálne zariadenia, trieda pre polytechnické vyučovanie či multifunkčná spoločenská miestnosť. Budovu zateplia, vymenia okná aj nainštalujú rekuperačné jednotky.

Škola bude ekologická a najmä s nízkou spotrebou energií. „Snažili sme sa ísť aj po dizajnovej stránke, vznikne teda moderná, svetlá a vzdušná škola, ktorá bude zodpovedať 21. storočiu. Pripravení budeme zároveň aj na reformu školstva, o ktorej sa často hovorí.“

Stihnúť by to chceli do dvoch rokov.

