Lekári pracujú na pohotovosti bez primeraného technického vybavenia

Na Orave sú tri detské pohotovosti blízko pri sebe, odborníci tvrdia, že je to mrhanie peniazmi.

ORAVA. Lekári ambulancií pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast splnili vyhrážky a na protest s neriešením ich situácie začali dávať výpovede. V Trstenej ju podpísali traja z 9 slúžiacich lekárov, v Námestove štyria z 11, v Dolnom Kubíne štyria z 8. V Čadci je vo výpovednej lehote 6 lekárov z 15, v Žiline 7 zo 42, v Martine 14 z 15 lekárov, v Ružomberku 6 z 8, v Liptovskom Mikuláši 12 z 13.

Situáciu sa rozhodli riešiť takto aj preto, lebo ich je málo, viacerí sú už v dôchodkovom veku a sú preťažení.

V APS Dolný Kubín je priemerný vek lekárov 68,6 roka, v Trstenej 53, v Námestove 54,6, v Čadci 63,7, v Martine 58,6 a v Žiline 57,5 roka. V Ružomberku je priemer 57 rokov, pričom dvaja sú onkologickí pacienti, v Liptovskom Mikuláši 60,8 roka.

Prevádzkovateľom detských pohotovostí na Orave, Kysuciach a v Liptovskom Mikuláši je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

Aj preto sa téme venovali poslanci ŽSK na zastupiteľstve. Z úst odborníkov odzneli vecné argumenty, skupina poslancov z okresu Námestovo argumentovala ochranou zdravia detí.

Nahrali im na smeč

„Lekárom ste nahrali, nabili ste im delo a to v piatok vystrelilo. Stratili trpezlivosť a podávajú výpovede. A podávajú aj v Bratislave, kde problém s APS nie je,“ odkázal poslanec, gynekológ Peter Šaško ľuďom a organizátorom petície za zachovanie APS v Námestove, ktorú ministerstvo zdravotníctva navrhuje zrušiť. Podarilo sa im už vyzbierať vyše desaťtisíc podpisov.

Poukázal na súčasný neudržateľný stav APS v Námestove. „Sedí tam lekár s fonendoskopom. Nefunguje laboratórium, röntgen, lekáreň, chodia tam slúžiť neatestovaní lekári. Nedá sa fungovať v APS s fonendoskopom v 21. storočí.“

Povedal, že niektorí rodičia si do APS najskôr zatelefonujú, a keď zistia, že je tam lekár, ktorý im nevyhovuje, idú do Trstenej.

Šaško vysvetlil, ako funguje pohotovosť v Námestove, ktorá nemá potrebné technické zázemie. Dieťa tam príde a potrebuje röntgen. Pošlú ho do Dolného Kubína alebo Trstenej, kde mu urobia snímok a vráti sa späť na APS do Námestova. Rovnaké je to s ďalšími odbornými vyšetreniami. Lekár na APS posúdi podľa výsledku vyšetrenia zdravotný stav, ak si vyžaduje pobyt v nemocnici, pošle dieťa späť do nemocnice v Trstenej alebo do Dolného Kubína.

Potvrdil to jeden z lekárov z APS v Námestove, ktorý ale ponúkol riešenie. „Keď pošlem dieťa na röntgen v Trstenej, nech posúdenie snímky a rozhodnutie, čo ďalej, urobí lekár na trstenskej pohotovosti, aby sme dieťa a rodičov zbytočne nepreháňali hore dole. Ale toto u nás nefunguje. Prečo?“

Peter Šaško poukázal na problém. „APS nie je akútny problém v okrese Námestovo. Všetci odborníci vedia, že stav vydrží do rána. Ak nie, máme rýchlu zdravotnú pomoc. Problém Námestova je jeden imunológ a jeden onkologický neurológ na 50-tisíc ľudí.“

Niekde sa stala chyba

S akým zdravotným problémom navštíviť pohotovosť ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho lekára, ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána, pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu zhoršovaniu,

pri vysokej horúčke, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na teplotu, ani zábalmi,

pri intenzívnej bolesti - najčastejšie brucha alebo hlavy, stupňujúcej, prudkej, neutíchajúcej, prípadne spojenej s vracaním,

pri neprechádzajúcej bolesti brucha alebo ucha,

pri nedostatočnom zavodnení organizmu (po vracaní, hnačke a nedostatočnom pití) a náhle vzniknutých problémoch s dýchaním,

u detí pri neutíšiteľnom plači.

Práve snaha zabezpečiť APS primerané podmienky a tým aj primerané vyšetrenie pacientov smeruje k zlučovaniu bodov.

Na Orave je detská pohotovosť v každom okrese, ale ani jedna nespĺňa kritérium ministerstva zdravotníctva na 15 slúžiacich lekárov. Dolný Kubín a Trstená majú výhodu v tom, že sú pri nemocniciach, ktoré poskytujú plný servis lekárovi v APS.

Vzdialenosť Námestova od Trstenej je 15 kilometrov, od Dolného Kubína 32 kilometrov. Na to poukázala aj všeobecná lekárka pre dospelých Slávka Trojáková, ktorá vystúpila v diskusii na zastupiteľstve.

„Treba sa zamerať na to, či nie je na Orave APS zneužívaná, lebo ak Žilinská nemocnica ošetri 80 detí a Orava 150, niekde bude chyba. Sme bohatý štát, keď sa na 20 km dokážu uživiť tri APS pediatrov na Orave. APS dostane mesačne 17-tisíc eur, prevádzkovateľ zaplatí lekárovi 12 eur na hodinu, zvyšok je zisk organizátora.“

Suma 12 eur je minimálna, v Dolnom Kubíne platí Dolnooravská nemocnica lekárovi cez pracovný deň 18 eur a počas víkendov 22 eur za hodinu.

Zdôraznila, že základnou vecou je, aby sa ľudia vzdelávali a nie podpichovali podpisovaním petícií a čohokoľvek. „Žiadne racio to neprinesie ani vám, ani nám, ani ľuďom. Tá pohotovosť jednoznačne zanikne, to nie je strašenie.“

Trojáková vyzvala poslancov, aby sa racionálne zamysleli bez politických urážok. „Prestaňte strašiť ľudí tým, že skolabuje urgentný príjem, centrálny príjem, nemocnica. Nie je to pravda, skolabuje lekár, ktorý slúži.“