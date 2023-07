Futbal v Chlebniciach slávil päťdesiatku, špeciálny zápas odohrali Gerátovci (+120 FOTIEK)

Hlavný program obstaral zápas domácich chlapcov proti Liptovskému Mikulášu.

Bola to veľká sláva. Futbal v Chlebniciach mal okrúhlu päťdesiatku. „Niekedy počas roku 1972 sa oprášila staršia myšlienka založiť telovýchovnú jednotu,“ spomína v brožúre Ján Špavor, jeden z nadšencov. „Chceli sme dať dohromady skupinu nadšencov, ktorí mali radi futbal, vytvoriť družstvo a prihlásiť ho do okresnej súťaže. Lenže, nemali sme poriadne futbalové ihrisko.“

V roku 1973 sa Chlebnice prihlásili do okresnej súťaže, pričom hrali na prenajatom ihrisku v Dlhej nad Oravou. Pritom sa ale premýšľalo, kde vybudovať ihrisko. „Keďže v katastri obce nebolo vhodné miesto, prišlo sa s nápadom postaviť ho na dlhánskych Rovniach za potokom. Okrem malej lúčky celá táto oblasť zarastala rôznym krovím. Zanietenosť bola veľká.“

Aj s viacerými problémami sa to podarilo a dnes stojí na tomto mieste moderný športový areál. Muži TJ Tatran hrávajú v súčasnosti krajskú VI. ligu. V minulej sezóne skončili na peknom treťom mieste. Radosť robí aj mládež – dorast, mladší žiaci a prípravka.

Posledná etapa zatiaľ najúspešnejšia

Futbal v Chlebniciach sa dá rozdeliť na viaceré etapy. Tá posledná odštartovala v roku 2011, keď sa najpopulárnejšia hra na sveta obnovila v obci po ôsmich rokoch. Pokojne ju môžeme označiť za najúspešnejšiu. Podarilo sa dosiahnuť niekoľko úspechov, vybudovať šatne, postaviť novú tribúnu a upraviť ihrisko.

Futbal v Chlebniciach začal naberať na atraktivite aj pre divákov a domáce zápasy dnes priťahujú stovky fanúšikov. Za jeho naštartovaním stáli Ján Bakoš, Zdeno Nákačka, Margaréta Brunčáková, František Prieboj, Jozef Ťapajna, Anna Ťapajnová, Peter Kantárik, Jozef Meľo, Pavol Suľa a Ján Spišák.

„Za uplynulých 12 rokov môjho pôsobenia na poste predsedu klubu to nebola vždy jednoduchá cesta,“ hovorí Ján Bakoš. „Odchovali sme niekoľko kvalitných hráčov, pomohli s vybudovaním areálu ihriska, šatní, tribúny, zavlažovania. V prvom rade sme šťastní, že sme doviedli hráčov k športu a k reprezentácii našej obce. Chlebnický futbal mal vždy čo ponúknuť, preto veríme, že tomu nebude inak ani v nasledujúcich rokoch.“

Špeciálny zápas pre Gerátovcov

Hlavný program osláv 50. výročia obstaral zápas mužov Chlebníc proti druholigovému MFK Liptovský Mikuláš, ktorý ešte v minulej sezóne hrával najvyššiu súťaž na Slovensku. „Chcem klubu popriať, aby ste mali stále dostatočný počet hráčov, nikdy prestávku bez futbalu a pokračovali minimálne ďalších 50 rokov,“ prihovoril sa za klub Ján Papaj, športový riaditeľ MFK Liptovský Mikuláš.

Predkrm pred týmto futbalovým bonbónikom obstarali zápasy prípravky s Oravským Podzámkom, mladší žiaci a veteráni vyzvali partnerov z poľského klubu Sokol Slopnice.

Pochopiteľne najväčší záujem a pozornosť fanúšikov sa upriamovala na Liptovský Mikuláš. V jeho drese boli ľudia zvedaví hlavne na dvoch hráčov – Tomáša Geráta, ktorý je rodákom z Chlebníc a bývalého slovenského reprezentanta Erika Jendriška zo susednej Dlhej nad Oravou. „Na tento zápas som sa tešil,“ hovorí Tomáš Gerát. „Zahral som si proti bratovi Jánovi a obaja sme nastúpili s kapitánskou páskou. Takže to bude pekná spomienka pre nás aj rodinu. Chcem sa všetkým poďakovať za krásnu akciu, všetci sme ti to užili.“

Útechou aspoň jeden gól

Samotný zápas žiadne prekvapenie nepriniesol. Druholigista pod vedením nového trénera Jána Haspru dominoval hlavne prvý polčas. Už v úvodných minútach otvoril skóre po rohu stopér Juraj Teplan, potom sa dvomi gólmi zaskvel Richard Bartoš a do prestávky sa ešte pridali Tobiáš Diviš a Naftali. Skórovať veľmi túžil Erik Jendrišek a mal na to dve dobré príležitosti. V oboch sa však predviedol brankár Tomáš Papiak. Do tretice mu to aj vyšlo, ale gól pre ofsajd neplatil.