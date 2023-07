Prezident tvrdošínskeho klubu: Ako sme rýchlo vystúpali hore, môžeme aj rýchlo padnúť

Hrajúcim trénerom bol v jarnej časti Juraj Siman, ktorý vystriedal Miroslava Nemca.

ŠK Tvrdošín má vždy najvyššie ciele a to hrať o postup. Nie vždy sa ich však podarilo naplniť. Zlomovou sa stala uplynulá sezóna 2022/2023. Mužstvo skončilo v piatej lige Sever na druhom mieste. Iba jeden bod zaostalo za víťazom OFK Teplička nad Váhom, ktorý nevyužil možnosť postúpiť a radosť tak vypukla na Orave.

„V kútiku duše sme verili, že sa nám podarí postúpiť. Už niekoľko rokov máme iba vysoké ciele. Sme radi, že konečne nám to vyšlo,“ povedal prezident klubu Peter Machunka.

O tréneroch

Futbalisti Tvrdošína odohrali prvú polovicu sezóny pod trénerskou taktovkou Miroslava Nemca, ktorý má v životopise aj prvoligové kluby na Slovensku. Hráči pod jeho vedením získali 22 bodov a zimovali na šiestej priečke. „Je to pán tréner, veľká kapacita a výrazné trénerske meno na Slovensku,“ hovorí Machunka.

ĎALEJ SA DOZVIETE: bude alebo nebude Juraj Siman ďalej hrajúcim trénerom,

aké sú očakávania klubu od novej súťaže,

prečo sa Peter Machunka lúčil v poslednom kole s legionármi,

prečo sa neprihlásilo B-mužstvo Tvrdošína,

čo najviac trápi prezidenta klubu.

„Ukázal nám v klube cestu a veci, o ktorých sme v živote nevedeli. Na tréningu urobil z nás pomaly profesionálov. Bol rázny a niekedy nám bolo aj do plaču. Všetci mali pred ním rešpekt. Bola to veľká škola a ešte raz mu ďakujem, že chcel prísť trénovať do nejakého Tvrdošína.“

Cesty oboch strán sa v zimnej prestávke rozišli. Prezident klubu musel riešiť trénersku náhradu. I keď sa vraveli viaceré mená, nástupcu zvolili priamo z kabíny. Stal sa ním najskúsenejší hráč Tvrdošína Juraj Siman.