Na Orave postavili druhú najvyššiu budovu na svete, dostala meno Nevermore

NÁMESTOVO. Stavbám vo svete už niekoľko rokov s výškou 828 metrov kraľuje dubajská Burj Khalifa. Na päty jej však šliape mrakodrap Nevermore, ktorí postavili študenti zo Strednej odbornej školy technickej z Námestova. Meria 685 metrov a na jeho zhotovenie použili mladí stavbári len kartón a taviacu pištoľ. V medzinárodnej súťaži stavieb z vlnitej lepenky si zaň vyslúžili cenu verejnosti.

Pre námestovských stredoškolákov nie je súťaž s názvom HSF System Modelium žiadnou novinkou, už v minulosti v nej o prvenstvo bojovali s dreveným kolonádovým mostom, ktorého originál stojí v Dolnom Kubíne a radí sa za najdlhší svojho druhu v strednej Európe.

„Keď k nám do školy prišla ponuka, zaujalo nás to, nápad sa nám zapáčil. Už počas praxe sme robili modely rodinných domov, vytvoriť však niečo väčšie z kartónu, ktorý je navyše mäkký, sme brali ako veľkú výzvu,“ hovorí tretiačka Beáta Brandysová. Staviteľský tím vytvorila so spolužiakmi z odboru staviteľstvo Eliškou Jurigovou, Kristínou Rypákovou, Sandrou Grobarčíková a Jozefom Mikosom.

Model výškovej budovy museli urobiť výhradne z vlnitej lepenky ako ekologického, udržateľného a tvárneho materiálu. Lepidlo, drôt či silon mohli použiť len na spájanie, materiál však nesmel byť voľným okom viditeľný. Študenti nemohli kopírovať už jestvujúce budovy, vytvoriť mali vlastný originálny návrh. Odborná porota potom hodnotila nápad či nevšednú myšlienku, invenciu aj moderný prístup.

Explodovali pištole

„Náš návrh vznikal veľmi zaujímavo. Všetci sme očakávali, že väčšina stavieb na súťaži bude vysoká veža, preto sme najprv chceli lepenku otáčať a spájať do stavby, neskôr sme ale zistili, že to nám asi veľmi nepôjde,“ približuje študentka. Nápady hľadali v knihách, časopisoch či na internete, pomocnú ruku však podal aj učiteľ Ján Kozák. Spoločne vytvorili niekoľko 3D návrhov a len krátko predtým, než bolo treba začať rezať kartón, vybrali jeden víťazný - štyri budovy, ktoré sú premostené až do najvyššieho objektu.