Fanúšikov zabávali bývalí reprezentanti Slovenska, klub oslavoval sedemdesiatku

V Breze sa predstavili také mená ako Šesták, Tittel, Krištofík, Semeník i rozhodca Micheľ.

OŠK Breza neostal nič dlžný svojej povesti a okrúhle narodeniny znovu oslávil vo veľkom štýle. Na futbalovej mape je už celých 70 rokov, počas ktorých si svojpomocne vybudoval nádherný športový areál. Vyrástlo na ňom veľa mladých nádejí a ďalšie stále pribúdajú. Klub reprezentuje prípravka, mladší i starší žiaci, dorastenci, muži i internacionáli.

Vo vedení sa vystriedalo niekoľko predsedov, no vyše 30 rokov to už ťahá Stanislav Papajík. „Vždy som robil a budem robiť futbal pre potešenie. Narodil som sa v tom istom roku, keď študenti v obci založili futbalový klub Sokol Breza. Smejem sa, že som dostal futbal do vienka. Vo funkcii predsedu budem dovtedy, kým bude výkonný výbor pracovať v súčasnom zložení. So všetkými je radosť pracovať. Treba si uvedomiť, že v žiadnej obci by nefungoval futbal, keby nie je podpory obecného úradu.“

Dlhodobým starostom obce je Ladislav Matejčík, ktorý aj stále funkcionársky vypomáha klubu. „Futbal nie je len o lopte a góloch. Je to šport, ktorý by sa mal, tak ako každý iný, robiť so srdcom. Učí vytrvalosti, určitému rešpektu a buduje kolektívneho ducha. Preto som rád, že sa tomuto športu venuje stále dostatočná pozornosť a priťahuje nových ľudí.“

Čo meno, to osobnosť

Počas dvojdňových osláv priniesol OŠK Breza pre ľudí bohatý futbalový program. Spojil ich predovšetkým s MŠK Námestovo, s ktorým spolupracuje hlavne vo výchove mládeže. Proti sebe nastúpili žiaci, dorastenci i muži.