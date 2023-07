Hráčov futbal baví, kvalita ligy rastie. Uplynulý ročník je vyhodnotený

Majstrom ročníka 2022/2023 sa stali internacionáli Námestova.

Hovorí sa, že keď si niečo obľúbite, je to láska na celý život. Pri futbalistoch to platí dokonale. Po skončení aktívnej kariéry väčšina stále túži hrať, ak to samozrejme zdravie dovolí. Skvelou možnosťou ako ostať v súťažnom dianí, je futbalová liga internacionálov. Na Orave sa každým rokom teší čoraz väčšiemu záujmu.

V sezóne 2022/2023 sa prihlásilo deväť klubov a smerom do ďalšieho ročníka sa šepká o ďalšom tíme. Necháme sa prekvapiť.

Už tradičnú bodku za uplynulou sezónou dalo stretnutie majstra ligy proti výberu súťaže. Z titulu sa tešilo Námestovo, ktoré v šestnástich zápasoch našlo iba jedného premožiteľa.

