Klub z Oravy si už tri roky po sebe vychutnáva postupové oslavy. Je to ako sen, hovorí tréner

Pred tromi rokmi hrali okresnú súťaž, od novej sezóny najvyššiu v kraji.

Zubrohlava, dedina s viac ako dvomi tisíckami obyvateľov, zažíva futbalový ošiaľ. Muži si už tri roky po sebe vychutnávajú postupové oslavy. V nasledujúcej sezóne sa bude v tejto obci chodiť už na najvyššiu krajskú súťaž IV. ligu.

TJ Sokol mala v tom predošlom ročníku aj trošku šťastia, lebo postúpila napokon z tretieho miesta V. ligy Sever. Sezónu sme si rozobrali s trénerom Ivanom Trabalíkom, ktorý je pri mužstve už od jari 2019.

ĎALEJ SA DOZVIETE: aké je hodnotenie jari po nie ideálnej jeseni,

kedy prišiel ten pozitívny zlom,

koho vybral tréner ako lídra mužstva v uplynulej sezóny,

čo očakáva Ivan Trabalík od štvrtej ligy,

plánuje sa klub posilniť,

kedy začína príprava a v čo v nej chce Zubrohlava stihnuť.

Predseda klubu Ľuboš Sroka sa vyjadril, že nechcel prvotne postúpiť. Aká bola vaša reakcia, keď prišla tá možnosť?

Už počas záverečných zápasoch som chalanom pripomínal, že musíme hrať do posledného kola, aby bolo naše umiestnenie čo najlepšie a to sa nám vyplatilo. Mňa táto správa potešila a ja som bol za to, aby sme šli hore. Myslím, že to je skvelá šanca pre klub, ale aj pre obec na zviditeľnenie.

