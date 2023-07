Mesto reaguje na stúpajúce náklady, seniorom chce prispievať na stravu

Príspevok dostane najohrozenejšia skupina občanov.

NÁMESTOVO. Námestovskí dôchodcovia by si od jesene mohli prilepšiť, po vzore okolitých samospráv by im mesto prispievalo na jedno teplé jedlo počas pracovných dní. Zareagovalo by tak na stúpajúce ceny potravín i energií a pomocnú ruku vystrelo k najohrozenejším skupinám. Návrh sa ocitol na stoloch poslancov minulý týždeň, na poslednom spoločnom rokovaní pred letnými prázdninami.

Podľa informácií od navrhovateľky a poslankyne Márie Červeňovej, finančný príspevok by neplatil paušálne pre všetkých, zachytávať má len najzraniteľnejšiu skupinu občanov.

Získať by ho mohol starobný dôchodca aj poberateľ predčasnej penzie. Nevylučujú ani penzistov, ktorí v súbehu so starobnou rentou poberajú vdovecké a na stravné by tiež mal nárok invalidný dôchodca s mierou postihnutia nad 70 percent. „Podmienkou však je, aby ich príjem neprekročil hranicu päťsto eur,“ upozorňuje poslankyňa.

Seniorovi, ktorý dostáva dôchodok mesačne maximálne vo výške 450 eur, by mesto prispelo na stravu 1,5 eur. Ak sa mu príjem pohybuje v rozmedzí od 451 až po 500 eur, stravné bude o euro nižšie.

Podľa Červeňovej, suma dotácie vzišla zo skúseností okolitých dedín a miest, zahrnuté ju majú v nariadeniach už niekoľko rokov. Zazmluvnené prevádzky, ktoré by takto pre dôchodcov varili, vedia tiež robiť lacnejšie alternatívy, jedna porcia by tak vychádzala na asi 4,5 eur.