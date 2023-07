Futbalové nádeje sa s rodičmi postarali o jedinečný zážitok, pohár si odniesla Prievidza (+120 FOTIEK)

Z Oravy skončili najvyššie chlapci zo Zuberca.

NIŽNÁ. Po dvoch týždňoch sa na ihrisko do Nižnej opäť vrátila veľká futbalová radosť. V akcii boli znovu stovky mladých talentov do desať rokov. Regionálne kolo vystriedalo veľkolepé finále Blachotrapez cupu a naplnilo do bodky všetky ciele, ktoré má tento projekt. Tým najdôležitejším je poskytnúť deťom a ich rodinám jedinečný zážitok a nezabudnuteľné spomienky.

O víťazný pohár súťažilo 16 tímov z celého Slovenska. Titul obhajovali chlapci z Tvrdošína. Okrem nich reprezentovali Oravu aj Zuberec, Námestovo, Dlhá nad Oravou, Oravská Polhora a domáca Nižná. Bojovalo sa v štyroch skupinách. Dvaja najlepší postúpili do štvrťfinále, ostatné dva do bojov o konečné umiestnenie.