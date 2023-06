V Chlebniciach zasahoval záchranársky vrtuľník už druhý raz za týždeň

Dvaja muži potrebovali rýchly prevoz do nemocnice.

CHLEBNICE. O tom, že práca v lese je náročná svedčia dva posledné prípady, ktoré sa stali v katastri Chlebníc.

Včera podvečer prijala posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice požiadavku o urgentný let do lesného terénu do katastra obce Chlebnice. Rýchly prevoz do nemocnice potreboval 35-ročný muž, ktorého pri práci v lese zasiahla skoba lanovky do hlavy, následkom čoho utrpel rozsiahlu tržnú ranu na hlave.

„Pilot vrtuľníka pristál na vhodnej ploche na hrebeni, kde si ho leteckí záchranári prevzali od pozemných záchranárov do svojej starostlivosti. Lekár mu doplnil vyšetrenie, liečbu a po preložení na palubu bol s úrazom hlavy a poruchou vedomia letecky prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku,“ informuje AIR - Transport Europe, letecká záchranná služba.

Zraneného pilčíka prevážal vrtuľník z lesa pri Chlebniciach aj uplynulý piatok. Muža zasiahol padajúci strom do oblasti hlavy a chrbtice, následkom čoho bol krátkodobo v bezvedomí.

V tomto prípade vrtuľník nemohol pristáť kvôli nedostupnému terénu, lekár sa k 21-ročnému pilčíkovi spustil navijakom, ošetril ho a spolu s ním ho vyzdvihli na palubu stroja.