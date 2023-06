Šéf námestovského futbalu: Už chápem kluby, ktoré vypadli z druhej ligy a zastavili sa až niekde v piatej

Ako tréner bude v novej sezóne pokračovať Ivan Rusnák.

Nechýbalo veľa a mužský futbal v Námestove sa za dve sezóny mohol prepadnúť z druhej ligy do štvrtej. Pod hrozbou vypadnutia sa vedenie štyri kolá pred koncom súťaže rozhodlo vymeniť trénera. Mariána Beňadika nahradil Ivan Rusnák.

Neobvyklý krok mal napokon šťastný koniec. Futbalisti z metropoly hornej Oravy sa zachránili v III. lige Východ. Iba jeden bod ich delil od posledného Popradu.

O veľmi náročnej sezóne sme sa porozprávali s prezidentom klubu Andrejom Stašiniakom.

ĎALEJ SA DOZVIETE: čo je podľa prezidenta klubu väčšia pohroma ako vypadnutie mužov,

kde videl Andrej Stašiniak hlavné príčiny neúspešnej sezóny,

ako vyhodnotil trénersku zmenu štyri kolá pred koncom,

ako sa bude meniť hráčsky káder,

ktorý odchod je už potvrdený,

kedy začne letná príprava,

aké úpravy realizuje klub na ihrisku.

Ako veľmi sa vám uľavilo, keď sa muži zachránili?

Aj keď to bolo v hodine dvanástej, bol som rád, že to naši chlapci zvládli. Futbalová spravodlivosť stále existuje, nakoľko si nemyslím, že práve naše mužstvo bolo to najslabšie v súťaži.

