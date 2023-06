V Kline padol nový ženský rekord a viacero čísel si vylepšil aj víťaz Miloš Magerčák

Náročné podmienky neodradili takmer 130 účastníkov.

KLIN. Bežecká rodina si po Tvrdošínskej dvanástke dala ďalšiu stretávku, tentoraz na Klinskom krosovom behu. Išlo v poradí o piate podujatie Oravskej bežeckej ligy (OBL). Preteky napísali svoju štvrtú kapitolu, ktorá mala prívlastok mokrá a blatistá. Počasie veľmi neprialo. Hovorí sa, že zlé počasie neexistuje, iba zle oblečený bežec.

Aj napriek náročnejším podmienkam, si našlo cestu na štart až 130 pretekárov. Každý má veľký obdiv, že sa vzdal domáceho pohodlia, nehľadal výhovorky a prišiel.

Najprv si svoje odbehla štyridsiatka najmenších bežcov. Trate boli dlhé od 100 až do 800 metrov. Po žiakoch sa na hlavnú (11 km) a krátku (5 km) trať postavila sedemdesiatka milovníkov tohto športu.

Aj keď trochu popŕchalo, nebola núdza o dobré výkony. Organizátori sa snažili bežcov motivovať finančnou odmenou za prekonanie traťového rekordu. Napokon sa to podarilo v kategórii žien, keď nové traťové maximum s časom 1 hodiny a 21 sekúnd stanovila Andrea Janidžárová z Námestova, ktorá tak prekonala rekord Jarmily Kakusovej o 8 sekúnd.

Na krátkej trati podal najlepší výkon junior Matúš Štraus z Oravskej Polhory, ktorý zdolal ďalšieho Polhorčana Jána Murína a tretí skončil Marek Voška z Vasiľova.

Na hlavnej trati sa čakal útok na rekord od dvojice Miloš Magerčák a Matej Graňák. Aj napriek veľkému úsiliu rekord odolal. Víťaz Miloš Magerčák (Dynamečko Suchá Hora) za ním zaostal o 1:37 minúty (46:40 min). Druhý dobehol Matej Graňák (Oravan Oravská Jasenica) a tretí skončil Jozef Košút z Námestova.

„Od prvého metra sa mi bežalo s úplnou ľahkosťou až do cieľa,“ hovorí víťaz Miloš Magerčák. „Za celých 11 km bolo síl na rozdávanie. Posledné štyri kilometre pred cieľom som to zo seba žmýkal, čo to dalo a oplatilo sa. Osobný rekord som si vylepšil o jednu minútu a 40 sekúnd. Musím dodať, že to bolo moje prvé celkové víťazstvo na našej domácej OBL za posledné tri roky. Zimná drina sa vyplatila.“

Vedenie OBL ďakuje všetkým zúčastneným za bezproblémový priebeh pretekov. Za krásne športové popoludnie patrí veľká vďaka organizačnému tímu O.Z. Orava v pohybe pod vedením Tonyho Špitála a Domina Baculáka. Za podporu a sprístupnenie telocvične ďakujeme obci Klin a za občerstvenie a pekné ceny všetkým ostatným sponzorom. Dúfame, že o rok sa opäť všetci stretneme na KKK.

Výsledky

Predškoláci (2018 a mladší)

1. Lucia Rentková (TT Vavrečka), 2. Liana Habľáková (Klin), 3. Sofia Metesová (Zubrohlava),

1. Peter Greňa (Námestovo), 2. Krištof Trabalka (TT Vavrečka), 3. Matej Habľák (Klin),

Najmladší žiaci (2015-2017)

1. Ema Smržíková (Lokca), 2. Klaudia Baculáková (Oravská Jasenica), 3. Zuzana Gregová (Námestovo),

1. Adam Medvecký (Dolný Kubín), 2. Richard Lipiak (Klin), 3. Filip Galčík (Námestovo),

Mladší žiaci (2012-2014)

1. Dorota Holmíková (TT Vavrečka), 2. Kristína Klimaniková (Klin), 3. Zuzana Greňová (Námestovo),

1. Viktor Chajdiak (TT Vavrečka), 2. Marek Vargončík (Klin), 3. Martin Ondrek (Sihelné),

Starší žiaci (2008-2011)

1. Daniela Ondríková (MPK Dolný Kubín), 2. Nela Špitálová (Námestovo), 3. Eliška Malinková (Zákamenné),

1. Daniel Ondrík (MPK Dolný Kubín), 2. Pavol Spuchlák (Námestovo), 3. Šimon Murín (Oravská Polhora),

Dorastenky

1. Lenka Malinková (KB Breza), 2. Terézia Kakusová (Zákamenné),

Dorastenci

1. Dávid Štraus (Oravská Polhora), 2. Samuel Špitál (Námestovo), 3. Oliver Kakus (Zákamenné),

Muži 40 až 59 rokov – 1. Peter Malinka (Zákamenné), 2. Patrik Skurčák (TT Vavrečka), 3. Juraj Kubalák (Tvrdošín),.

Muži 60 a viac rokov – 1. Pavol Florek (Zákamenné), 2. Štefan Verníček (Zákamenné),

Ženy 18 až 39 rokov - 1. Andrea Janidžárová (Námestovo), 2. Alžbeta Mikolajčíková (Novoť), 3. Janka Habláková (Klin)

Ženy 40 až 59 rokov – 1. Monika Čajková ( TT Vavrečka), 2. Adriana Kormaňáková (KB Breza), 3. Anna Chorvátová (Orava tím)