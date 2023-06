Nebezpečný azbestový odpad neodstránili ani po roku, stále leží pri ceste

Polícia páchateľa, ktorý odpad vysypal, neodhalila.

PÁRNICA. Na kraji parkoviska vedľa cesty z Kraľovian do Párnice, pri odbočke do doliny Bystrička, niekto koncom mája 2022 vyhodil veľkú kopu strešnej krytiny eternit, ktorej súčasťou je nebezpečný azbest.

Približne tri tony platní tam ležia dodnes tak, ako ich tam niekto položil. „Toto nie je možné. Chodím tadiaľ každý deň do práce a z práce. Pozerám na to a krútim hlavou nad tým, ako to v tomto štáte funguje, respektíve nefunguje,“ povedal Jaroslav Babušiak z Kraľovian. „Veď tá krytina sa už rozpadá a zarastá čoraz viac kríkmi. Čakajú na to, kým sa celkom nerozpadne a nezmizne z očí?“

Páchateľ je neznámy

Na odbore životného prostredia na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne potvrdili, že eternit je klasifikovaný ako nebezpečný odpad a nakladanie s ním podlieha osobitným predpisom.

Prípad vyšetrovala polícia, konkrétne odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality v Žiline, pričom 31. mája 2022 bolo vykonaním obhliadky miesta činu začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona.

„Dňa 31. augusta 2022 bolo trestné stíhanie prerušené, nakoľko sa nepodarilo zatiaľ zistiť páchateľa tohto skutku,“ informovala hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.