Novinky im zapípajú v telefóne

Obec má novú stránku, pribudne aj aplikácia.

Obec pravidelne informuje obyvateľov cez miestny rozhlas aj webovú stránku. Hoci oficiálnu facebookovu stránku nespravujú, vytvorili a plnia ju informáciami aspoň samotní Lomňania.

„Kedysi sme patrili k prvým, ktorí mali web, vytvoril ho dokonca jeden študent od nás, časom však prestala stačiť,“ hovorí starosta Vladimír Ľuba. Jeho prerábku tak mal na starosti mladík so zdravotným znevýhodnením, obec tak pomohla sebe a jemu dala príležitosť na prácu.

Aj táto verzia však s rýchlym pokrokom doby prestala slúžiť. „Bola neprehľadná, nevyzerala dobro, no najmä už nespĺňala ani legislatívne normy.“ Nový starosta tak hneď po voľbách začal pracovať na jej zmenách, vzal si to za svoju prioritu.

Už v týchto dňoch tak môžu ľudia testovať aj sa postupne zoznamovať s novou stránku obce. Je prehľadnejšia, aktuality na nej vidno okamžite a ľudia si môžu napríklad prezrieť aj kalendár akcií na najbližšie dni, či si pozrieť fotogalériu z posledných podujatí.

Jej súčasťou by už čoskoro mala byť aj aplikácia, ktorá by informovanosť občanov mala ešte o čosi zvýšiť. Novinky z Lomnej by im tak zapípali rovno v telefónoch.

