Most opravovali od rána do večera, len aby stihli otvorenie sezóny

Obec za rekonštrukciu zaplatila 25-tisíc eur.

Most v Habovke. (Zdroj: OcÚ)

HABOVKA. Most ponad Kobylí potok spadá pod miestne komunikácie, patrí a spravuje ho obec. Po dĺžke má možno desať metrov, na šírku maximálne päť. Mostný objekt je zároveň jediná prístupová cesta na ulicu Pod Úbočou, ktorá má okrem rodinných domov, v ktorých tiež ľudia ponúkajú ubytovanie aj penzióny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Most bol v havarijnom stave, báli sme sa, že keď pôjde nákladné auto, tak sa zrúti,“ povedal starosta Alojz Lajčin. Vyše roka sa naň snažili hľadať peniaze, výzva však na obec nad tisíc obyvateľov nie je, nevzťahujú sa na to ani eurofondy, museli ísť za vlastné.

Lajčin dodáva, že na opravu z rozpočtu vyčlenili 25-tisíc eur. Aby stihli otvorenie letnej sezóny, robotníci na ňom pracovali od rána do večera. Dnes už po ňom môžu prechádzať osobné autá, nákladiaky pustia do konca mesiaca, zároveň by dovtedy malo pribudnúť aj bezpečnostné zábradlie.

Cez Habovku, prechádzajú dve štátne cesty, spravuje ich Žilinský samosprávny kraj. „Vozovky v týchto častiach máme asi na 8é percent opravené, rovnako sú na tom aj miestne komunikácie.“ Rok čo rok sa podľa potreby opravujú ďalšie úseky, namiesto látania sa však snažia obnoviť jeden súvislá pás.

Prečítajte si tiež