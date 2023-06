Hodnotíme najnižšiu súťaž: Novovybudované mužstvo ukázalo silu hneď prvú sezónu

Víťazom ôsmej ligy na Orave sa stalo novovybudované mužstvo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V oravskej súťaži vyvrcholila zostupová zápletka. Zuberec zachránil matador, Brezovicu skvelý výkon (+FOTKY) Čítajte

Sezóna 2022/2023 začala v najnižšej oravskej súťaži s trinástimi klubmi, no dokončilo ju iba desať. Už po troch zápasoch sa rozhodlo mužov odhlásiť OŠK Istebné. Ako hlavný dôvod bol nedostatok hráčov. „Mrzí ma nezáujem hráčov z Istebného o futbal mužov. Celkovo sme necítili podporu ani od ľudí z obce, ktorí na zápasy okrem výnimiek nechodili. A pre koho sa ten šport vlastne robí,“ povedal vtedy tréner a vedúci mužstva Ján Michalic.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako druhí ukončili predčasne sezónu futbalisti Kraľovian. Doplatili na pravidlo trikrát a dosť. Už na jeseň dostali tri kontumácie a zo súťaže boli vylúčení. A tretím do partie sa stala TJ Družstevník Vasiľov. Pred začiatkom jarnej časti sa rozhodol klub nepokračovať. Dôvody boli rovnaké ako v prípade Istebného. Chýbali hráči. „Mali sme záujem pokračovať, ale vyjadrili sa iba piati hráči, že by mohli chodiť pravidelne na zápasy. Keď nie je záujem, nemá to zmysel držať umelo. Bolo by to na jar iba trápenie a nakoniec by sme sa možno po dvoch zápasoch odhlásili,“ povedal Patrik Gemeľa.

ĎALEJ SA DOZVIETE: prečo v Oravskej Lesnej hodnotia sezónu ako úspešnú, keď nepostúpili,

z čoho sú smutní v Sihelnom,

bude víťaz Oravské Veselé B cez prestávku posilňovať,

ako dlho budovalo Oravské Veselé B mužstvo,

na čo sa najviac tešia v Habovke.

Pod čiarou zostali dva najlepšie tímy z jesene

Ôsma liga priniesla krásne a dramatické momenty hlavne v boji o dve postupové miestenky. Postupne sa vykryštalizovali štyri najsilnejšie tímy, i keď po jeseni bolo záujemcov ešte viac. Sezónu mali výborne rozbehnutú futbalisti Oravskej Lesnej, ktorí zimovali na prvom mieste. Napokon skončili ako prví pod postupovou čiarou, na treťom mieste.

„U nás sa na futbal nepozeráme iba cez výsledky,“ hovorí predseda TJ Oravská Lesná Jozef Poništiak.