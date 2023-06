Divadelníci z Oravy si spod Tatier niesli zlato

Inscenácia o Oravskej priehrade zožala úspech.

NÁMESTOVO. Divadlo dNO sa s hrou NO LAND zúčastnilo finále celoslovenskej divadelnej prehliadke Belopotockého Mikuláš. V silnej konkurencii 15 slovenských súborov sa im podarilo potvrdiť, že patria k najlepším divadlám na Slovensku a spod Tatier opäť priniesli zlato. Od odbornej poroty získali aj špeciálne ocenenie za osobité spracovanie témy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to veľká odmena za našu prácu, cítime obrovské zadosťučinenie a vďaku, že sme sa prepracovali do spoločnosti velikánov slovenského divadla. Sú na scéne desaťročia, my fungujeme tri roky,“ povedal režisér Lukáš Kubík.

S predstavením o budovaní Oravskej priehrady divadelníkov čaká počas prázdnin vrchol sezóny, predstavia sa na festivale Scénická žatva, kde sa udeľujú „divadelné Oskary“.

Už v týchto dňoch majú za sebou premiéru inscenácie, v ktorej hľadali najväčšiu Oravku. „Koncom júla nás čakajú divadelné dielne divadNO a na jeseň aj premiéra Genius Loci N/A, novej hry, ktorá je o našom milovanom meste a budeme ju hrať v čarovnom prostredí Slanického ostrova umenia.“

Prečítajte si tiež