Obec má nové ihrisko. Na svoje si neprídu len športovci

K športovisku pribude aj stanovisko so spoločenskými hrami. (Zdroj: OcÚ)

BOBROV. Malí Bobrovčania majú na svoje vyžitie k dispozícii dve detské ihriská, jedno je pri materskej škôlke, druhé v centre obce. Vedľa kostola hneď pri detských preliezkach pribudla v týchto dňoch aj veľká zostava na cvičenie, ktorá má až sedem rôznych rebríkov, hrázd aj bradiel.

Športové využitie je široké, ukrátení však nebudú ani obyvatelia so zdravotným znevýhodnením, ihrisko je úplne bezbariérové.

„V najbližších týždňoch pridáme ešte aj stanovisko, kde sa budú môcť ľudia zahrať šach či človeče, aby sa tu mohli stretnúť malí aj veľkí, športovci aj tí, čo majú radi inú zábavu,“ povedal starosta Andrej Námislovský. Do budúcna samospráva chystá ešte aj rekonštrukciu jednotlivých detských prvkov.

Keďže obec rastie, už budúci rok by v jednej z nových častí malo vzniknúť nové ihrisko pre deti, pri základnej školy by chceli vybudovať komplex niekoľkých športovísk. „Vnímam to ako veľmi dôležitú súčasť, pretože sa práve na takýchto plochách stretáva niekoľko generácii, kde trávia chvíle aj spolu komunikujú, práve takáto komunikácia vonku a nie v baroch je dôležitá pre zdravú spoločnosť,“ dodal starosta.

