V behu i futbale už pozbierala niekoľko titulov, najnovšie je majsterkou Slovenska v úplnej novej disciplíne

Lucia Vlčáková dokazuje, že je naozaj všestrannou športovkyňou.

VELIČNÁ. Skvelá bežkyňa Lucia Vlčáková sa stala majsterkou Slovenska. Nič prekvapujúce by to nebolo, keby sa to podarilo v niektorej bežeckej disciplíne. Lenže, rodáčka z Oravy totiž získala tento titul v modernom päťboji, ktorý je od roku 1912 v programe olympijských hier.

„Myšlienka vznikla už dávnejšie, keďže od decembra som sa trápila dlhé obdobie s pretrénovaním. Potrebovala som zmenu. Oslovil ma v tom období tréner moderného päťboja, či by som vyskúšala biathle alebo triathle. To je kombinácia behu, streľby alebo aj plávania. Samozrejme, že som súhlasila,“ povedala členka ŠK Dukla Banská Bystrica.

Už nemusela jazdiť na koni

Moderný päťboj zostavil barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať myšlienku antického päťboja - výchovu všestranného športovca a harmonický rozvoj osobnosti. Na rozdiel od antiky však vybral pre tento šport „moderné“ disciplíny - streľbu, šerm, plávanie, beh a jazdu na koni.