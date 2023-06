Dobrovoľníci s Downovým syndrómom vypomáhajú v knižnici. Dôležité je pre nich začleniť sa

Pracovať môžu, aj keď majú Downov syndróm.

DOLNÝ KUBÍN. Vy ešte nepoznáte Mateja, Maroša a Mareka? Príďte sa zoznámiť. Pracujú ako dobrovoľníci v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Na prvý pohľad to nie je výnimočná informácia. Ale mení ju ich hendikep v podobe Downowho syndrómu. Napriek nemu sa v knižnici cítia ako ryba vo vode.

Traja mládenci nemali nikdy príležitosť pracovať, ani pomáhať ako dobrovoľníci. Ich možnosti na Orave, ale aj inde na Slovensku, v trávení voľného času, práce, alebo dobrovoľníctva, sú veľmi malé, takmer žiadne.

Pomôcť sa im rozhodla dolnokubínska nezisková organizácia Úsmev prosím! spoločne s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka.

„Snažíme sa začleniť mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a do bežného života, aby mali možnosť a príležitosť žiť normálny a plnohodnotný život ako ich zdraví rovesníci,“ povedala Dominika Kunová, koordinátorka dobrovoľníkov, ktorá je zodpovedná na aktivitu v knižnici za OZ Úsmev prosím!

Hneď na prvý raz boli nadšení

OZ spolupracovalo s knižnicou už predtým na rôznych aktivitách. Myšlienka začleniť troch mladých mužov so zdravotným znevýhodnením ako dobrovoľníkov do knižnice prišla po aktivite v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu, ktorej súčasťou bola ponožková výzva, keď chalani strávili jedno popoludnie v knižnici.